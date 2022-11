George Burcea și Viviana Sposub se mută din țară pentru 3 luni. Ce planuri au cei doi EXCLUSIV

George Burcea, în acte încă soțul Andreei Bălan, până la pronunțarea definitivă a divorțului, va fi însoțit pe covorul roșu și de iubita sa, Viviana Sposub, la lansarea oficială a filmului în care joacă, „Wednesday”, un serial ce va fi difuzat pe Neflix, ca o continuare a Familiei Adams, lansare ce va avea loc în America, peste doar câteva zile. George Burcea și Viviana Sposub se mută din țară pentru 3 luni.

De aproximativ doi ani, de când s-au îndrăgostit unul de altul în „Fermă”, cu ocazia show-ului tv, Viviana Sposib și George Burcea sunt de nedespărțit. Invitat în America la lansarea oficială a filmului în care joacă, „Wednesday”, un serial ce va fi difuzat pe Neflix, ca o continuare a Familiei Adams, încă soțul Andreei Bălan în acte, a făcut tot posibililul ca iubita sa să-l poată însoți, pe covorul roșu, mai ales că invitația primită era pentru două persoane.

Cei doi au fost văzuți în cursul zilei de ieri ieșind foarte fericiți de la Ambasada Americii. Motivul? Viviana tocmai fusese anunțată că i s-a acceptat viza de turist în Statele Unite. Contactat pe marginea acestui subiect, actorul a evitat să facă vreo declarație, dar a recunoscut în exclusivitate pentru playtech.ro că partenera sa îl va însoți peste doar câteva zile, peste Ocean.

Plecarea este programată în jurul datei de 10-12 noiembrie, iar întoarcerea este prevăzută ceva mai târziu, mai precis peste vreo două-trei luni. Asta pentru că, atât George, care mai are și alte proiecte în America, precum și Viviana, urmează să participe și la un casting pentru un film.

Cu alte cuvinte, iubita actorului, fostă prezentatoare tv la Kanal D, intenționează să-și facă și ea debutul în cinematografie. Burcea are ceva rude în America, dar potrivit apropiațiilor, cei doi urmează să locuiască singuri, pe parcursul șederii lor în America.

Recent, George Burcea a călcat și pragul atelierului unui creator celebru de la noi, unde și-a făcut, la comandă, un costum all-black, prețul unui astfel de articol vestimentar ridicându-se la 3000 de euro. Printre invitații la lansarea filmului „Wednesday”, ce va avea loc în Los Angeles, se numără și cunoscutul star american, Catherine Zeta Jones, distribuită în același serial ce va fi difuzat, în curând, pe Netflix.

„Da, mă pregătesc să plec în America, dar nu am voie să dau alte amănunte”, a confirmat George Burcea în exclusivitate pentru playtech.ro, pe marginea acestui subiect.

De mai bine de jumătate de an, George Burcea și Viviana Sposub s-au mutat, cu chirie, într-un apartament din buricul capitalei și nu concept viața unul fără altul. Cei doi își fac planuri de căsătorie, dar după ce actorul va termina cu toate procedurile de divorț de Andreea Bălan.

„Ne sfătuim foarte mult profesional, vorbim ca niște babe scăpate de la pușcărie. Nu am avut în viața mea un astfel de partener, dacă ne lași să vorbim, vorbim 24 de ore din 24 în continuu.

Relația noastră e oficializată de când am ieșit din fermă. Pasul următor nu știm când îl vom face. Mai am mici chichițe de rezolvat din trecutul meu. Dar cel mai important e că noi ne iubim. Așa cum în fermă am luat lucrurile pas cu pas, după doi ani de relație, lucrurile se iau tot pas cu pas. Mai devreme sau mai târziu, vom face și acel mare pas”, ne spunea George Burcea, referindu-se la actuala sa iubită.