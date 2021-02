Viviana Sposub, detalii picante din dormitor. De câte ori face amor cu George Burcea, pe zi!

Viviana Sposub a fost prezentă azi în emisiunea ”Vorbește lumea”, de la PRO TV. Aceasta a vorbit deschis despre relația cu actorul George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, dând și detalii picante din dormitor.

Viviana Sposub este într-o etapă a fastă a vieții ei. Se pare că relația cu George Burcea o împlinește pe deplin și spune că duce ”o viață bună„, marcată de dragoste. Dimineața, la prânz și seara.

”Am ales barbatul care trebuie macar o data in viata”, când am spus asta ma refeream la Natanticu, in emisiunea Pe bune. A fost o experienta foarte frumoasa. A fost filmata de mult, inainte de pandemie si eram intr o alta perioada a vietii mele, treceam printr-o despartire.

In contextul actual, pot spune că am ales barbatul ideal a doua oara in viata (n.red. cu referire la George Burcea). Dumnezeu stie daca va fi si pentru ultima data.

Dragoste dimineata, la amiaza si seara, si mai fac si sport, așa ma mentin frumoasa. Viata buna. Vreau cinci copii. Nu sunt insarcinata, de fapt, nu m-am controlat!”, a declarat Viviana Sposub în emisiunea ”Vorbește lumea„, de la Pro TV.