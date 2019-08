Viviana Sposub de la Vorbește Lumea are cel mai frumos decolteu din TV. Cum a ajuns, însă, colegă cu Adela și Cove

Viviana Sposub este noua ”bucățică” din Observatorul de la Antena 1 adusă la ”Vorbește Lumea” de la Pro TV. Cu zâmbetul cât casa, dar și un decolteu răvășitor, tânăra a pășit cu multă încredere în platoul ce-i va fi casă. Cum a ajuns, însă, aici?

Viviana Sposub a luat decizia de a pleca de la Antena 1, unde a prezentat meteo la Observatorul Antena 1, cu câteva luni în urmă, depunându-și recent, însă, demisia. Acum, tânăra poate fi regăsită la ”Vorbește Lumea” alături de Gabriel Coveșanu și Adela Popescu, unde va prezenta tot temperaturile zilei.

Noua prrezență a emisiunii de zi este vlogger, având un canal de Youtube care a adunat 15.000 de abonați, și cochetează cu muzica. Bruneta vine din Botoșani, iar de atunci și-a făcut loc în lumea televiziunii, absolvind Intact Media Academy și Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

În vârstă de 22 de ani, a reușit să se facă remarcată în televiziune, din spusele ei, așa că a fost dorită și chemată în echipa Pro TV.

Întrebată despre ea, noua apariție de la ”Vorbește Lumea” a spus: „Am terminat Liceul de Artă, am cântat operă, am făcut şi 12 ani de pian, dar mi-a plăcut mai mult muzica uşoară, am cântat o bună perioadă de timp, însă, de când am venit din Botoşani în Bucureşti, am prezentat Meteo şi acum, cu forţe proaspete, am ajuns în echipa „Vorbeşte lumea”.