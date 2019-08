Ce s-a schimbat la emisiunea Vorbește Lumea de la PRO TV. Cine e fata de la Meteo, adusă de la Antena 1

Emisiunea ”Vorbește Lumea” de la Pro TV va avea o bucățică din Observatorul de la Antena 1. Mutarea vedetei a fost anunțată pe pagina de Facebook a acesteia, dar nu a venit ”la pachet” și cu motive. Despre cine este vorba?

Emisiunea de zi ”Vorbește Lumea” a revenit luni, 26 august, pe micile ecrane în altă formulă. Se anunță o echipă formată din două fete și un băiat, astfel că una dintre gazdele emisiunii, mai precis, Cove, va avea zile fripte. O prezență fresh, cu spirit energic și voce gingașă se alătură Adelei Popescu și lui Gabriel Coveșanu. Este vorba despre Viviana Sposub, care, până să facă mutarea la Pro TV, a prezentat rubrica meteo la Observatorul Antenei 1.

În cadrul emisiunii ”Vorbește Lumea”, tânăra va prezenta publicului tot temperaturile zilei. Viviana a pășit în platou plină de încredere, cu energie bună și a mulțumit tuturor pentru primirea de care a avut parte. Cove a întâmpinat-o cu un buchet de flori și vorbe frumoase, spunându-i: ”Este o moldoveancă strașnică”.

Viviana Sposub a luat decizia de a pleca de la Antena 1 cu câteva luni în urmă, însă și-a depus demisia recent. De asemenea, tânăra a făcut anunțul public și pe contul său de Facebook.

Cu toate acestea, chiar dacă a scris că și-a luat adio de la telespectatorii Observator, prezentatoarea meteo nu a adăugat mesajului și motivele plecării sale de la Antena 1. Reamintim că Viviana a început să prezinte meteo în cadrul postului Antena 1 din anul 2018, când a venit în locul Iulianei Pepene, care a trecut la știrile matinale de weekend alături de Daniel Osmanovici, la acea vreme.

Membra echipei Observator a absolvit Intact Media Academy și este studentă la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

„Pentru prima mea apariție live am avut emoții copleșitoare, dar am fost impresionată de faptul că toți colegii mei mi-au fost alături și m-au susținut. Încerc să mă obișnuiesc cu viața de televiziune, cu programul, cu emoțiile și munca asiduă, dar simt că îmi place atât de mult ceea ce fac, încât sunt dispusă să mă dedic întru totul și să fac sacrificii. Am renunțat și la părul lung pentru noul job!”, a declarat Viviana Sposub.