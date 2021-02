Viviana Sposub a spus adevărul despre George Burcea. Andreea Bălan va fi foarte furioasă

Viviana Sposub a fost prezentă astăzi în platoul emisiunii ”La Măruță” unde a vorbit despre controversata sa relație de iubire cu George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan. Fosta asistentă TV a rememorat momentele în care s-a îndrăgostit de actor, în show-ul ”Ferma”, prezentând și viața cuplului din prezent, alături de câteva picanterii.

Viviana Sposub, declarații despre un viitor cu George Burcea

„George e foarte atent cu mine, mai ales când îmi aduce flori. De fiecare dată când îmi ia trandafiri, curăță spinii de pe el. Pe toți. George este mereu cu mine, oriunde mă duc.

Ferma nu a fost un proiect, ci o realitate pe care noi am trăit-o acolo. L-am cunoscut pe George acolo deși suntem amândoi din Botoșani. Ferma mi-a schimbat viața. I-am spus mamei că nu mă interesează niciun băiat. Voiam să îmi iau un apartament, dar am câștigat ceva mai prețios: un suflet pereche.

Dacă nu îl cunoșteam acolo, nu îl băgam în seamă. Aveam altă impresie despre el. Dar am văzut cum trăiește zi de zi, cât de simplu este. eu l-am sărutat în a noua zi de filmare, a fost foarte repede. O zi durează cât o săptămână la Ferma. Trebuia să filmăm mult, o zi era foarte lungă.

În ziua în care l-am sărutat, am crezut că plec acasă. În pădure am aflat că mai am o șansă, de fapt. Am stat o săptămână în pădure și apoi l-am revăzut pe George. Abia aștept să le spun nepoților cum mi-am găsit eu sufletul pereche.

Eu mă văd măritată, tânără vreau să fiu (n.r. Mireasă și soție). Nu ne-am mutat împreună, se scriu multe despre noi. Majoritatea lucrurilor au o sămânță de adevăr. M-a deranjat ce ai spus tu despre mine (n.r. Către Cătălin Măruță), am acasă un carnețe”, a declarat Viviana Sposub la Pro TV.

Detalii despre relație

Viviana Sposub și George Burcea s-au întâlnit pentru prima dată în emisiunea ”Ferma”, de la Pro TV, unde au legat o relație de dragoste. Gurile rele spuneau că ea ar fi fost cea care ar fi distrus căsătoria lui cu Andreea Bălan, însă între actor și fosta soție relațiile erau deja reci, partajul făcut, doar actele încă nesemnate. Așadar, oarecum liber de contract, și-a găsit o parteneră, precum mama copiilor lui, care se iubește cu Tiberiu Argint.