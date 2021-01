Virgil Musta dă verdictul despre medicamentul considerat salvator. Ce a spus medicul, de fapt

Virgil Musta vine cu detalii despre medicamentul considerat minune în cazul celor infectați cu COVID-19. Ce a spus specialistul despre noua descoperire și care este părerea sa despre rezultatele avute până acum?

Virgil Musta, detalii despre medicamentul salvator

VIrgil Musta este unul din cei mai cunoscuți specialiști în contextul actual pentru tratarea COVID-19 din România, cu rezultate memorabile. Acesta a venit recent cu detalii în ceea ce privește Ivermectina, care pare medicamentul minune pentru aceste vremuri.

Mai exact, ultimele săptămâni au adus aceste medicament în mijlocul unor dispute academise serioase. Substanța a fost în luna martie-aprilie subiectul unui studiu clinic din Australia pe un număr mic de subiecți, susține Musta.

Rezultatele nu au fost notabile, astfel că nu au fost dezvăluite. De asemenea, în Statele Unite ale Americii este în vizorul experților în anumite studii clinice, dar e departe de a fi aprobat, mai ales că e vorba despre experimente pe un număr limitat de subiecți. În acest moment, rezultatele nu sunt considerabile, mai subliniază specialistul român.

Părerea specialistului român

Prevenția, mai bună decât orice tratament

„Optiunile de tratament pentru COVID-19 raman limitate in prezent datorita noutatii agentului patogen. In practica se utilizeaza medicamente care si-au dovedit siguranta si eficienta in cazul altor afectiuni, deoarece nu exista un tratament care sa tinteasca in mod specific noul coronavirus si nici un vaccin care sa protejeze persoana de infectie. Transmiterea SARS-CoV-2 are loc in principal prin secreții respiratorii si, intr-o masura mai mica, prin contactul cu suprafețe contaminate. Deoarece se considera ca in majoritatea cazurilor transmiterea se face prin picaturi respiratorii, sunt indicate, ca masuri de preventie pentru scaderea riscului de transmitere, acoperirea gurii si nasului, mai ales in timpul tusei si stranutului si mentinerea unei distante fizice mai mari intre persoane”, arată reginamaria.ro