Viorica de la Clejani, distrusă de durere. Ce a declarat despre arestarea fiului Fulgy în Thailanda EXCLUSIV

Viorica și Ioniță din Clejani au muncit o viață întreagă pentru copiii lor, Fulgy și Margherita, însă aceștia le-au adus doar necazuri, în ultimii ani. Nu numai fiica lor a avut probleme cu legea, ci și fiul, care în urmă cu doi ani a fost arestat în Thailanda. Contactată de reporterii impact.ro, Viorica de la Clejani ne-a declarat, vizibil copleșită de problemele din celebra ei familie: ” Doar Dumnezeu îmi știe necazurile”.

Fulgy, fiul vestiților artiști de muzică lăutărească, Viorica și Ioniță de la Clejani, este expert în a intra în belele, exact ca sora lui, Margherita, care anul trecut a avut serioase probleme cu legea.

O vacanță în Thailanda, care trebuia să fie una de vis, pentru tânărul plin de bani, avea să se transforme, acum doi ani, într-un adevărat coșmar, din cauza comportamentului lui violent. Fulgy a povestit recent, al un post tv, despre necazurile prin care a trecut în acea vacanță exotică:

„Cum am ajuns acolo, am primit mesaj că e interzis consumul de droguri, iar violența nu e permisă. Am ieșit în oraș, iar într-o seară s-a băgat cineva în seamă cu mine și mi-a dat un pachețel cu droguri. Eu m-am uitat la el… A făcut semn unuia și a scos cuțitul și i-am dat banii și am fugit. Nu puteam să mă pun cu ei. Am fugit”.

Fulgy a mai dezvăluit și cum a ajuns la Poliție:

„Un taximetrist m-a plimbat 30-40 de minute, și-a acoperit aparatul și, în loc de 10 euro, cât era cursa, mi-a cerut 200-300 de euro. M-a închis în mașină, iar eu cu persoana cu care eram am rămas blocați. El s-a dus la recepție și țipa că nu-i plătim. Am deschis blocajul și m-am dus peste el. Țipa, țipa, țipa. La un moment dat nu am mai rezistat, pentru că a ridicat tonul și s-a dat spre mine. I-am dat o palmă și a leșinat, 5 secunde nu a fost conștient”.

Fiul celebrilor artiști, Ioniță și Viorica de la Clejani, și-a continuat confesiunea:

„Panică recepționera, panică persoana respectivă. Le-am zis să se liniștească, pentru că nu mai fac nimic mai rău de atât. Omul s-a dus la Poliție și mi-a făcut plângere. El a zis că necesită spitalizare. Calvar câteva zile. Am stat arestat 10 ore în secție. Am băut apă din același pahar cu toată lumea. Am văzut oameni în lanțuri, am zis, gata!

Intru la pușcărie. Stai arestat 8 ore, după aceea te trimite la hotel. Am luat pastile ca să dorm, îmi venea să mă întorc pe jos în România. Pașaportul meu era la ei, iar omul acela mi-a zis că mă duc la pușcărie. Am avut noroc că am dat de un șofer care m-a ajutat. Mi-a dat pașaportul înapoi și am plătit 15.000 de euro cash, iar el mi-a dat o hârtie ca și cum am plătit o amendă”.