Fulgy, arestat în vacanța din Thailanda. E ireal cum a ajuns după gratii și ce a văzut: ”Panică, panică”

Fulgy, fiul lui Ioniță și al Vioricăi de la Clejani, a avut parte de momente de panică în vacanța din Thailanda.

Băiatul artiștilor a ajuns în arest, pentru zece ore, iar experiența trăită a fost una traumatizantă. Totul s-a întâmplat în vacanța de vis pe care și-o dorea.

Astfel, Fulgy a spus cum a întâmpinat mari probleme în vacanța petrecută în Thailanda. Se pare că el a intrat într-o altercație cu un taximetrist, după ce acesta a încercat să le ceară mai mulți bani la o cursă. În plus, Fulgy ar fi fost închis în mașină, motiv pentru care a devenit violent.

„Un taximetrist m-a plimbat 30-40 de minute și-a acoperit aparatul și în loc de 10 euro cât era cursa mi-a cerut 200-300 de euro. M-a închis în mașină, iar eu cu persoana cu care eram am rămas blocați. El s-a dus la recepție și țipa că nu-i plătim. Eu am deschis blocajul și m-am dus peste el. Țipa, țipa, țipa. La un moment dat nu am mai rezistat, pentru că a ridicat tonul și s-a dat spre mine. I-am dat mare palmă și a leșinat, 5 secunde nu a fost conștient”, a spus Fulgy la un post de televiziune.

Apoi, fiul Clejanilor avea să fie arestat pentru 10 ore într-o secție din Thailanda. Ca să aibă din nou pașaportul și ca să se întoarce acasă, el a plătit 15.000 de euro.

„Panică recepționera, panică persoana respectivă. Le-am zis să se liniștească, pentru că nu mai fac nimic mai rău de atât. Omul s-a dus la Poliție și mi-a făcut plângere. El a zis că necesită spitalizare. Calvar câteva zile. Am stat arestat 10 ore în secție. Am băut apă din același pahar cu toată lumea. Am văzut oameni în lanțuri, am zis că gata… intru la pușcărie.

Stai arestat 8 ore, după aceea te trimite la hotel. Am luat pastile să dorm, că îmi venea să mă întorc pe jos în România. Pașaportul meu era la ei, iar omul acela mi-a zis că mă duc la pușcărie. Am avut noroc că am dat de un șofer de acolo care m-a ajutat. (…) Mi-a dat pașaportul înapoi și am plătit 15.000 de euro cash, iar el mi-a dat o hârtie ca și cum am plătit o amendă”, a mai povestit băiatul Clejanilor pățania sa.