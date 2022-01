Viorica de la Clejani, adevărul despre banii familiei sale. Ce a spus despre Ioniță: „El e pe sărăcie acum”

Viorica și Ioniță de la Clejani se bucură de foarte mulți fani. Cei doi întrețin atmosfera la petreceri și îi bucură pe români cu piese inedite. Vedeta a făcut dezvăluiri despre banii pe care îi are familia sa, explicând ce s-a întâmplat cu veniturile pe care le are partenerul său.

Viorica de la Clejani a mărturisit că nu primește așa de des daruri din partea soțului său, însă acesta a făcut o achiziție scumpă în trecut. Ioniță de la Clejani a cumpărat un inel pentru partenera lui, pe care artista îl poartă destul de rar, ținând cont că piatra bijuteriei nu o mulțumește.

În februarie e ziua mea, nici nu mai am curaj să îi mai zic, trebuie să ținem de bani, în ultima perioadă nu prea au mai fost concerte.”, a zis Viorica de la Clejani la Vorbește lumea.

Cel mai scump cadou a fost un inel cu diamante, nu prea îl port. Nu îmi e frică să îl pierd, dar are piatră verde, nu m-a nimerit. E mai cochet, mai de seară. Nu îl poți purta toată ziua.

De asemenea, Viorica de la Clejani a glumit pe seama banilor pe care îi are familia ei. Vedeta a mărturisit că o duce mai bine în acest moment ca Ioniță de la Clejani, care s-a ocupat de diverse facturi și probleme, astfel că sumele strânse de el au fost cheltuite imediat.

Cu toate acestea, Viorica de la Clejani nu își poate îndeplini un vis. Ea vrea să plece în Dubai, însă nu știe în grija cui ar putea să lase patrupedele pe care le adoră, ea fiind o mare iubitoare de animale.

„Ioniță de la Clejani: De când suntem, am fost înconjurați de multă lume. De Crăciun am stat acasă, Viorica a făcut o săptămână tot felul de pregătiri.

Ioniță de la Clejani: De Revelion am avut două concerte, am distrat oamenii. Moldovenii încă știu să se distreze. Am simțit o bucurie distrându-i pe oameni.

Viorica de la Clejani: Nu am plecat în vacanță, îmi doresc. Eu am mai mulți bani ca el, el e pe sărăcie acum. Sunt mai bine ca toată casa.

Ioniță de la Clejani: Economiile mele s-au dus pe apa sâmbetei, eu mă ocup de toate cele.

Viorica de la Clejani: M-aș duce în Dubai, dar unde las câinii? Nu pot să plec fără ei, de asta nu plec în vacanțe, nu că nu am bani.”, au mai zis cei doi.