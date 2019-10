Viorica Dăncilă, răspuns tranșant în privința grațierii lui Liviu Dragnea. Ce va face dacă va fi președinte

Viorica Dăncilă a fost întrebată dacă are de gând să îl grațieze pe Liviu Dragnea în cazul în care va ajunge președinte al României. „Doamne, nici nu se pune problema”, a răspuns premierul, fără să specifice la ce anume se referă. Dăncilă a precizat că nu a mai vorbit cu Dragnea din momentul în care fostul lider al PSD a fost condamnat la închisoare cu executare.

Viorica Dăncilă a vorbit despre grațierea lui Liviu Dragnea

Premierul României a acordat un interviu pentru Adevărul Live, în cadrul căruia a fost întrebată dacă îl va grația pe Liviu Dragnea în cazul în care va fi aleasă în funcția de președinte al României. „Doamne, nici nu se pune problema”, a răspuns Viorica Dăncilă.

Președintele PSD a mai spus că nu a mai vorbit cu Liviu Dragnea din momentul în care acesta a fost condamnat definitiv la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Teleorman, în care a fost găsit vinovat de instigare la abuz în serviciu. De asemenea, ea a precizat că fostul lider PSD nu îi dă indicații din spatele gratiilor.

Viorica Dăncilă este convinsă că nu vor avea loc alegeri anticipate și nu crede că România va fi condusă de un guvern PNL, cu Ludovic Orban prim-ministru.

„Nu prea cred. Oricum, PSD nu se teme. Nu sunt dispuşi nici parlamentarii PNL, nici alţi parlamentari, să-şi întrerupă mandatul. Nu vor fi alegeri anticipate. Atunci vom avea un Guvern Orban? Nu, vom avea un Guvern Dăncilă. Eu am venit cu un pact pentru bunăstarea românilor, să nu se taie salarii, să nu se taie pensii etc. Nu au semnat decât cei de la minorităţi. Partidele de dreapta vor austeritate. Nu am văzut nicio direcţie faţă de cum vrei să conduci ţara”, a spus Dăncilă.