Viorica Dăncilă a făcut anunțul înainte de moțiunea de cenzură. Când va demisiona din PSD

Viorica Dăncilă a făcut anunțul, luni, la Adevărul Live, înainte de moțiunea de cenzură. Când va demisiona din PSD?

Viorica Dăncilă a făcut anunțul înainte de moțiunea de cenzură

Viorica Dăncilă a vorbit, luni, la Adevărul Live, despre moțiunea de cenzură, dar a atins și tema demisiei sale din partidul la a cărei conducere se află. Dăncilă s-a declarat convinsă că moțiunea de cenzură, care se va dezbate și vota joi în Parlament, nu va trece, susținând că se bazează pe responsabilitatea membrilor PSD, cât și de la alte partide politice, care realizează că este nevoie de stabilitate în țară.

Șefa PSD a menționat că o parte din cei care au semnat se așteaptă să se răzgândească, când va fi momentul deciziv, al votului. De asemenea, oficialul a mai spus că nu crede că se va ajunge la alegeri anticipate.

”Așteptările unora au fost altele”

„Cred că aşteptările unora au fost altele, preşedintele României alături de Opoziţie şi-au propus să dea jos Guvernul. Nu poţi să vii să spui vreau să plece acest Guvern, fără să spui ce pui în loc”, a spus premierul. „Dacă vor, şi acest guvern va cădea, putem merge ( la alegeri anticipate, nr), PSD nu se teme. Nu sunt dispuşi nici parlamentarii PNL, nici alţii să îşi întrerupă mandatul, sunt doar declaraţii politice. Nu vor fi alegeri anticipate”, a declarat Viorica Dăncilă.

Când va demisiona din PSD?

Cât despre demisia din fruntea partidului, ea va apărea numai dacă va obține un scor mai mic decât cel de la europarlamentare. Așadar, pentru simpatizanți, dacă vor reuși să se adune în număr mare astfel încât Dăncilă să ia un scor bun, adică peste 23%, după cum menționează premierul, ”înseamnă că a făcut pași importanți într-o perioadă relativ scurtă”.

„Depinde de procentul la care reusesc sa ducem partidul. Am preluat partidul la 22%, un scor foarte mic, cu presedintele partidului arestat, o perioada grea, se vorbea de ruperea partidului. Am reusit sa tinem partidul unit. Daca il vom duce la un scor bun, peste 23%, inseamna ca am facut pasi importanti intr-o perioada relativ scurta.

Am preluat partidul in iunie, nu e usor sa ridici scorul intr-o perioada asa scurta. Pentru mine dincolo de functia de presedinte PSD important este ca partidul sa ia scor bun si sa cream un val favorabil pentru alegerile locale (…) Nu exista sa nu intram in turul 2”, a explicat Dăncilă.