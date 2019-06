Viorica Dăncilă, lovitură fatală pentru Liviu Dragnea: „Poate a avut și el vina lui. O singură temă nu ne-a făcut bine!”

Viorica Dăncilă a dat o lovitură de la distanță lui Liviu Dragnea în momentul în care a afirmat că rezultatul slab de la alegerile europarlamentare a fost cauzat de fostul șef PSD. Deși se ferește să facă acuzații, premierul României crede că Dragnea „a avut și el vina lui”.

Deja este al treilea prim-ministru care recunoaște că Liviu Dragnea, în calitate de lider al PSD și șef la Camera Deputaților, s-a implicat prea mult în guvernare și a impus prea multe decizii pe umerii liderilor guvernelor.

Era cât se poate de clară implicarea lui, până și străinii din Europa au ajuns să spună că Dragnea conducea țara din umbră. Era de așteptat, având în vedere că el și-a dorit foarte mult să fie premier, dar „i-a fost luat acest drept”, după cum afirma înainte să fie condamnat.

Acum, Viorica Dăncilă dă din casă astfel de informații, adică certifică ceea ce se vehicula în spațiul public. Poate că nu e neapărat o decizie sinceră din parte premierului. Pur și simplu, PSD și-a schimbat discursul peste noapte, după condamnarea lui Dragnea, ca să pară din nou credibili și să nu irite opinia publică mai rău decât o face deja.

„Dincolo de faptul că am vorbit foarte mult de justiție, dincolo de faptul că poate și Liviu Dragnea a avut partea lui de vină, poate faptul că s-a îndepărtat de forurile staturare, poate pentru că deciziile trebuiau să fie luate într-un cadru mai mare, nu în cadru restrâns, n-aș vrea să fac acuzații pe care nu le pot demonstra. Eu cred că ne-am îndepărtat și de cetățeni, trebuia să mergem mai mult în mijlocul cetățenilor și să le ascultăm păreera lor, nu să venim cu o decizie care să nu avem certitudinea că este dorită. Poate și faptul că nu am spus ceea ce ni se părea incorect. Să ne asumăm anumite greșeli pe care le-am făcut. Cum și eu trebuie să-mi asum, ca premier, că am dat OUG 114, fără o dezbatere mult mai amplă. Nu trebuie să mai luăm decizii fără a discuta cu toți cei implicați”, Viorica Dăncilă la TVR .

Premierul recunoaște că miniștrii și alți membri PSD, dar și din ALDE, să nu-l uităm pe Tăriceanu, au vorbit prea mult de modificările din Justiție, iar asta a făcut rău imaginii PSD-ului.

„S-a vorbit foarte mult (n.r., despre justiție) și a devenit subiectul principal. Eu nu spun că nu au fost greșeli, eu nu spun că nu au fost abuzuri. Aceste lucruri trebuie eliminate. Dincolo de justiție, care trebuie să fie independentă, dincolo despre statul de drept, în egală măsură trebuie să respectăm drepturile și libertățile cetățenilor și noi am văzut și au fost încălcate. Dar am făcut, în cadrul PSD, am avut o singură temă: cea legată de justiție. Mereu vorbeam de justiție, vorbeam de justiție. Acest lucru nu cred că ne-a făcut bine. Am trecut în plan secund anumite lucruri pe care oamenii le așteptau de la noi […]”