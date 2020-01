Viorica Dăncilă, la atac: dezvăluiri despre împrumuturile recente, ”marioneta lui Dragnea”

Într-o intervenție fără precedent a Vioricăi Dăncilă la Digi24, fostul premier a făcut mai multe declarații memorabile, în cadrul unui interviu destul de agresiv.

La ora actuală, Dăncilă nu mai ocupă nicio poziție de frunte în PSD, nu este senator, deputat sau ministru. Singurul ei statut este cel de fost prim ministru. Din această poziție, ocazional, simte nevoie să facă valuri în presă și îi iese destul de bine. Dacă nu ai ști mai bine, ai crede că se află în campanie electorală.

În contextul în care nu are nimic de pierdut, Cosmin Prelipceanu de la Digi 24 a întrebat-o pe șleau despre perioada în care a fost instrumentul lui Liviu Dragnea. Cu un talent oratoric deosebit, Dăncilă a deviat răspunsul că performanța guvernării ei.

”Nu am fost niciodată instrumentul lui Liviu Dragnea. Mie nu a venit Liviu Dragnea să îmi spună un lucru să îl fac. Am fost numită la votul colegilor mei. Mi s-a propus să fiu prim-ministru, că aceste nevoie de prezenţa mea în România. Mulţi spun că Viorica Dăncilă a fost instrumentul lui Liviu Dragnea. Liviu Drangea a semnat şi pentru candidaturile de deputaţi, şi cele de primari, şi prim-miniştri. Este o funcţie care presupune foarte multă muncă, o funcţie în care ai reponsabilităţi foarte mari. Eu pot să spun că într-un an şi nouă luni pot să ies cu fruntea sus. Nu pot să spun că am avut o guvernare perfectă, nu sunt un om arogant, dar am avut o guvernare eficientă”, a afirmat Viorica Dăncilă.

După doar câteva minute, fostul premier a intrat în contraatac și a atras atenția asupra împrumuturilor fabuloase făcute de Ministrul Finanțelor în doar două luni și jumătate de guvernare. Conform spuselor lui Dăncilă, situația financiară a României la ora actuală este una deplorabilă, iar vina aparține în mod exclusiv PNL-ului.

„Dacă ar exista corectitudine şi transparenţă, domnul ministru al Finanţelor ar trebui să vină şi să spună ce plăţi a făcut domnia sa în noiembrie şi decembrie? Faptul că nu vrea să meargă în Parlament şi să vină cu toate cheltuielile care să justifice împrumuturile extraordinar de mari pe care le-a făcut, 40 de miliarde în două luni şi jumătate, în timp ce Partidul Social Democrat în doi ani şi jumătate a împrumutat 79 de miliarde. Să vedem ce cheltuieli a făcut, ce plăţi a făcut şi cum s-a ajuns la acest deficit”, a insistat Dăncilă luni seară, la Digi 24.