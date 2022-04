Viorica Dăncilă candidează la președinția unui nou partid. Mutare șoc pe scena politică a României

Intrată pe ușa din față a eșalonului politic al PSD, Viorica Dăncilă avea să devină prima femei premier a României. Ulterior, după 26 de ani de activitate în PSD, avea să iasă, din păcate, pe ușa din spate. Ulterior, printr-o decizie surprinzătoare, Mugur Isărescu avea să o aducă la Banca Națională a României, fiind ironizată de aproape toată lumea. Astăzi fostul premier și-a anunțat candidatura în fruntea unei noi formațiuni politice, înființate de curând. Cu alte cuvinte, există toate șansele ca la următoarele alegeri parlamentare să o regăsim în prim-planul politicii de pe plaiurile mioritice.

Cu o activitate de peste 26 de ani în rândurile PSD, Viorica Dăncilă avea să atingă apogeul carierei sale politice, odată cu preluarea funcției de premier, din partea PSD. Războiul din interiorul partidului și debarcarea lui Liviu Dragnea, avea să o propulseze și în fruntea partidului de guvernământ de la acel moment. A fost numită în ianuarie 2018 ca al treilea prim-ministru în șapte luni.

Dar, ca urmare a mai multor decizii neinspirate, și a presiunii puse de opoziția din Parlamentul României, dar și din interior, Viorica Dăncilă, prima femeie prim-ministru al României, s-a confruntat cu o moțiune de cenzură, ca urmare a deciziei partidului liberal ALDE de a părăsi coaliția în urma unei dispute privind un candidat comun pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. În octombrie 2019, premierul Viorica Dăncilă a fost învinsă, în mijlocul unor scene dramatice, cu 238 de voturi în favoarea moțiunii, cu cinci voturi mai mult decât era nevoie.

După pierderea guvernării, Viorica Dăncilă a mai primit o lovitură din partea colegilor de partid, fiind sfătuită să renunțe și la șefia PSD, preluată ulterior de Marcel Ciolacu. Eșecurile, unul după celălalt, au determinat-o pe Dăncilă să iasă și din rândurile partidului care a consacrat-o, intrând ca și consilier la Banca Națională a României. Informația, deși aproape ireală, era confirmată de Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, care declara că:

La începutul acestui an, de nicăieri, a fost anunțată o nouă formațiune politică, partidul “Națiune Oameni Împreună (NOI)”, înființată de un clujean, pe numele său Bogdan Petrescu, care este și membru fondator al formațiunii politice. După rezolvrea tuturor problemelor de acreditare și cele legale, reprezentanții noi formațiuni anunțau că Viorica Dăncilă a luat decizia de a se înscrie în acest nou partid format. Astăzi aflăm că și-a anunțat candidatura la funcția de președinte a acestui partid, de altfel lucru confirmat de Dăncilă într-un interviu acordat publicației Gândul.

„Mă aștept la aceste critici, dar eu voi merge înainte, sunt un om puternic, am avut parte, probabil, de cele mai multe critici și atacuri atât cât am fost premierul României, deci nu mă sperii de acest lucru. Ceea ce nu te omoară, te întărește.

Legat de modul de a face politică, am spus și înainte, nu am revenit în politică pentru a ataca alte partide politice, pentru a ataca alți lideri politici. Am revenit în politică pentru că vreau să aduc consensul. Vreau să aduc o altfel de politică în România”, își propune Viorica Dăncilă.