Ce a spus sosia Vioricăi Dăncilă despre rolul care a consacrat-o. Decizia pe care a luat-o (exclusiv)

Pe Irena Boclincă o cunoaște întreaga țară. A devenit celebră în special după ce a intrerpretat magistral rolul fostului prim-ministru al României, Viorica Dăncilă. Acum însă, actrița originară din Republica Moldova, este pregătită să lase în urmă personajul care a consacrat-o. Ea este de părere că în general interpretarea unor personaje politice sunt apreciate de public atât timp cât respectivii politicieni sunt și ei în prim-plan.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Impact.ro, Irena Boclincă a vorbit despre succesul pe cale l-a avut cu rolul său și planurile de viitor pe care le are actrița.

În urmă cu câțiva ani, la emisiunea iUmor, Irena Boclincă și-a făcut pentru prima dată apariția ca personaj al fostului premier. A imitat-o atât de bine pe fosta președintă a PSD încât de atunci i s-a zis „sosia Vioricăi Dăncilă”.

„Totul a început cu o joacă. Trebuia să particip la o ediție a emisiunii iUmor, de la Antena 1, cu un scheci. Pe care deja îl și alesesem, ca să zic așa. Iar cineva mi-a aruncat provocarea asta: ‘Ce-ar fi să-l imiți pe premier?’, a sunat întrebarea căreia am decis să-i dau un răspuns pozitiv. Și așa a început totul!”, a rememorat ea pe începutul „colaborării” sale cu personajul celei ce a condus principalul partid politic al țării pentru o anumită vreme.”, a declarat Irena Boclincă pentru Impact.ro.

După succesul pe care l-a avut cu rolul său, Irena Boclincă a primit chiar propunerea de a se întâlni cu Viorica Dăncilă în campania electorală pentru prezidențiale. Însă întâlnirea nu a mai avut loc din cauza agendei foarte încărcate a fostului premier.

„Nu-mi amintesc bine dacă lucrurile urmau să petreacă sau nu spre finalul anului 2019. Cred că eram în campanie electorală pentru funcția supremă în stat când am fost întrebată dacă aș fi de acord să stau față-n față cu Viorica Dăncilă. Eu am spus ‘Da, de ce nu?’. Numai că lucrurile nu au mers în direcția asta. Pe parcurs ceva s-a schimbat în agenda doamnei Dăncilă și totul s-a anulat. Nu m-am întâlnit niciodată cu ea și nici nu am discutat vreodată, măcar la telefon”., a mai spus actrița.