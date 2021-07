Cum se descurcă Viorica Dăncilă la BNR. Mugur Isărescu a spus tot ce face blonda acolo

Mugur Isărescu a vorbit despre activitatea Vioricăi Dăncilă la BNR. El a explicat și motivul pentru care a angajat-o pe fosta social-democrată în cadrul Băncii Naționale a României.

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a declarat că Viorica Dăncilă nu a luat locul niciunui specialist de la Banca Națională. El a mai spus că domeniul în care fostul premier lucrează este unul relativ nou, atât pentru ea, cât și pentru oricine altcineva.

„Motivele (angajării n.r.), ca și politica de resurse umane au fost explicate pe larg de directorul resurse umane și se găsesc pe site-ul băncii. Nu am nimic de adăugat”, a spus Isărescu, potrivit Hotnews.ro.

Fostul premier PSD ocupă funcția de Consultant pe Strategia de Sustenabilitate şi Energie Verde la Banca Naţională Română și încasează un salariu net de circa 10.000 de lei lunar.

„Eu știu că Banca Națională ar trebui să respecte aceleași reguli de angajare ca orice altă autoritate publică sau că orice altă entitate de drept public.

Are un statut special Banca Națională, nu este în structura administrației publice, are un rol aparte. Sunt niște reguli care, prin asimilare, analogie, sunt valabile și pentru Banca Națională.

Ce competențe are doamna Dancila? Noi am văzut dintr-o anumită perspectivă și am fost destul de îngrijorați.

Cred că toată lumea a fost destul de îngrijorată de prestația dumneaei într-o funcție anume și cred că toată lumea și-a dat seama și cam ce orizont cultural are în ceea ce privește capacitățile de a analiză din punct de vedere strategic un domeniu anume.

Nu știu în ce măsură se pricepe la politici monetare și bancare, din câte știu eu nu are pregătirea necesară pentru asta și atunci mă întreb ce caută la Banca Națională”, a declarat Valentin Ionescu, analist economic.