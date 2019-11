Viorica Dăncilă anunță că PSD va depune moțiune de cenzură împotriva guvernului Orban. Când o va înainta

La doar două zile după ce a trecut de primul tur al alegerilor prezidențiale, obținând accesul în turul 2, alături de Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă anunță că PSD va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Orban. Liderul social-democrat susține că partidul pe care îl conduce va face o opoziție foarte activă și acuză PNL că intenționează să ia măsuri „împotriva românilor.”

Viorica Dăncilă: „Este normal ca PSD să depună o moţiune împotriva Guvernului Orban”

Guvernul condus de Viorica Dăncilă a căzut în urma adoptării unei moțiuni de cenzură, iar liderul PSD pare că nu a uitat cine îi sunt adversarii politici. Fostul premier a anunțat că PSD va depune o moțiune de cenzură împotriva actualului Guvern, cel mai probabil în luna februarie a anului viitor. Liderul PSD a vorbit despre posibile tăieri de pensii și salarii, precizând că PSD va face o opoziție foarte activă.

„Da. Este normal ca PSD să depună o moţiune având în vedere programul de guvernare, programul de austeritate pe care vrea să îl implementeze Guvernul Orban. Am promis că vom face o opoziţie foarte activă, am promis că nu vom lăsa să fie sancţionaţi nici pensionarii, nici salariaţii şi nici să vedem măsurile antiromâni pe care le ia acest guvern. Noi am luat măsuri pro oameni, pro români. Vedem că acum măsurile pe care vor să le ia sunt împotriva românilor”, a declarat Viorica Dăncilă.

Guvernul Orban a fost învestit pe data de 4 noiembrie, în Plenul reunit al Parlamentului, cu 240 de voturi pentru.