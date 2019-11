Dăncilă vrea să dea jos guvernul Orban. La ce s-a gândit: ”Sunt împotriva românilor”

Viorica Dăncilă nu vrea să piardă frăiele țării fără un război. În contextul în care șansele ei de a câștiga președinția României sunt infime, acum a ieșit la interval cu amenințări la adresa guvernului.

Aseară, la câteva ore după încheierea ședinței extraordinare a PSD, Dăncilă a făcut câteva declarații amințătoare la adresa lui Ludovic Orban și a guvernului pe care acesta îl conduce. Ea speră să-l poată da jos pe Orban, cum a fost ea dată jos în urmă cu mai bine de o lună, prin intermediul unei moțiuni de cenzură.

Acest proiect ar trebuie să se materializeze în luna februarie a anului viitor. Cel mai probabil, până atunci, speră să obțină suport în opozițe pentru a trecerea de parlament a unui astfel de document. După cum pot confirma cei de la PNL, procesul este unul foarte dificil. Dacă lucrurile merg cum trebuie, moțiunea ar urma să fie depusă în contextul unui „program de austeritate pe care vrea să îl implementeze Guvernul Orban”, conform Agerpres.

„Da. Este normal ca PSD să depună o moţiune având în vedere programul de guvernare, programul de austeritate pe care vrea să îl implementeze Guvernul Orban. Am promis că vom face o opoziţie foarte activă, am promis că nu vom lăsa să fie sancţionaţi nici pensionarii, nici salariaţii şi nici să vedem măsurile antiromâni pe care le ia acest guvern. Noi am luat măsuri pro oameni, pro români. Vedem că acum măsurile pe care vor să le ia sunt împotriva românilor”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Afirmațiile lui Dăncilă, întârite de faptul că, în opinia sa, liberalii ”își dau mereu cu stângul în dreptul” vine ca un ecou al afirmației de acum câteva zile a senatorului PSD Niculae Bădălău. La momentul respectiv, Bădălău a făcut primele declarații legate de o eventuală moțiune de cenzură înpotriva guvernării PNL care ar urma să ajungă în fața parlamentului în luna februarie.