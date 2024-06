Violeta Bănică frânge inimile bărbaților. Fiica Andreei Marin și-a etalat trupul de fotomodel într-o ținută extrem de scurtă

Violeta Bănică este fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr. Tânăra este foarte frumoasă și de fiecare dată când are o apariție atât publică, cât și online, cei care o observă nu ezită să o admire și să îi facă complimente. Violeta Bănică frânge inimile bărbaților.

Violeta Bănică, recunoscută pentru inteligența ei sclipitoare, este mult mai mult decât o apariție frumoasă în peisajul social-media. Cu o eleganță și rafinament demne de mama ei, aceasta impresionează cu fiecare apariție.

Cu picioare lungi și o siluetă de model, Violeta atrage aprecieri și comentarii pozitive în fiecare fotografie postată pe Instagram, unde fanii nu ezită să îi spună cât este de frumoasă.

Fiica artistului Ștefan Bănică Jr., Violeta este susținută necondiționat atât de mama sa, cât și de celebrul său tată, iar legătura sa strânsă cu fratele ei, Radu Bănică, este una care îi bucură foarte mult.

Chiar dacă este la o vârstă fragedă, Violeta are deja planuri ambițioase pentru viitor, având în minte o carieră în drept și știind clar la ce facultate își va îndrepta pașii.

Violeta Bănică a fost îndemnată de mama ei să ia lucrurile în serios și apoi să aleagă să se distreze. Inițial confuză de acest sfat, Violeta a înțeles ulterior semnificația acestuia. Ea a observat că există meserii mai dificile, potrivite pentru cei cu un potențial ridicat, și meserii mai ușoare, fără a judeca pe nimeni.

Încrederea profundă pe care mama ei o are în ea a inspirat-o să se orienteze spre o carieră care implică efort și dedicare, mai ales în domeniul academic. Violeta s-a interesat de Drept și își dorește să exploreze și opțiuni internaționale, deși nu exclude posibilitatea de a rămâne în țară.

„Mama mea mi-a zis să fac ceva serios și apoi să aleg ceva distractiv. Nu am înțeles ce a spus până nu am realizat. Există meserii un pic mai grele de făcut, pentru oameni cu potențial mai mare, apoi există meserii mai ușoare, dar nu o zic ca să judec pe cineva. Doar că mi-am dat seama că mama mea crede în mine atât de mult, încât pot să aleg ceva care necesită mai mult efort și implicare, mai ales pe partea asta academică. Am început să mă interesez, m-am îndreptat spre Drept. Aș vrea să plec în străinătate, dar nu spun nu dacă aș rămâne aici.”, a declarat Violeta Bănică.