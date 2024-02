Violeta Bănică, aplaudată de sute de oameni. Andreea Marin nici că putea fi mai mândră, reuşita fiicei sale a emoţionat-o profund

Violeta Bănică a fost aplaudată de sute de oameni. Andreea Marin, în vârstă de 51 de ani, este tare mândră de fiica ei, Violeta Bănică. Recent, pe rețelele de socializare, vedeta a dezvăluit ce reușită a bifat adolescenta de 16 ani. Violeta este fiica sa din mariajul pe care l-a avut cu Ștefan Bănică Junior.

Violeta Bănică, fiica Andreei Marin, aplaudată de sute de oameni

Andreea Marin nu ratează nicio ocazie să își exprime fericirea și mândria că are o fiică precum Violeta. De la an la an, adolescenta evoluează și se transformă în copia fidelă a mamei sale.

Se știe că Andreea Marin este ambasador național pentru UNICEF în România și este de ani buni implicată în multe proiecte caritabile. Se pare că fiica ei, Violeta, îi calcă deja pe urme. Adolescenta a devenit ambasador al unui proiect educativ, destul de cunoscut în întreaga lume.

Aceste proiect major impulsionează elevii de liceu din întreaga lume să devină cetățeni globali activi, responsabili și bine informați. Violeta Bănică a susținut un discurs în fața a sute de persoane, la Palatul Parlamentului. Cum era de așteptat, Andreea Marin s-a arătat tare mândră de fata ei și a postat un video emoționant pe contul personal de Instagram.

”Emoții ca mamă, pentru fiica mea și colegii ei voluntari ce au transformat un vis în realitate: amplul eveniment internațional FDRMUN (Franklin D. Roosevelt Model United Nations) este conferința care are ambiții mari la noi acasă, durează 5 zile și deschiderea a fost ieri găzduită la Palatul Parlamentului”, a fost mesajul transmis de Andreea Marin, pe rețelele de socializare.

Andreea Marin, mărturisiri șocante din timpul căsniciei cu Ştefan Bănică Jr

Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr. au format unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz-ul românesc. Cele două vedete s-au căsătorit în anul 2006 și au divorțat în 2013. În timpul căsniciei cu actorul, prezentatoarea a început un nou capitul al vieții sale: a devenit mamă.

Andreea Marin a mărturisit, într-un interviu acordat recent, că a suferit de depresie în timpul căsniciei cu Ștefan Bănică Jr, la scurt timp după ce a adus-o pe lume pe fiica sa, Violeta.