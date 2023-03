Viktor Orban, reverență în fața unui jucător care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua și a fost și selecționerul naționalei României. „Stimabil maestru”

Viktor Orban i-a făcut o surpriză lui Laszlo Boloni în ziua în care antrenorul lui Metz a împlinit 70 de ani. Premierul guvernului Ungariei i-a transmis un o scrisoare în care l-a felicitat pe jucătorul care în anul 1986 a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, iar în anul 2000 a fost numit selecționerul naționalei României.

Viktor Orban l-a felicitat pe Laszlo Boloni chiar în ziua în care antrenorul a împlinit 70 de ani. Tehnicianul cu dublă cetățenie, română și maghiară, activează în liga a doua din Franța și speră că va reuși promovarea cu Metz.

Lazlo Boloni este născut în Târgu Mureș și a jucat aproape 14 ani la echipa locală. În perioada comunistă era cunoscut drept Ladislau. A câștigat șapte trofee, toate cu Steaua, două dintre ele internaționale: Cupa Campionilor și Supercupa Europei.

„Mă întrebaţi de ce eu prefer să se spună că sunt mai degrabă maghiar decât român. Nu e o chestie de preferinţă… Eu sunt ungur, punct! Asta nu mă împiedică să locuiesc în România, unde am jucat, inclusiv în echipa naţională.

Chiar dacă aparţin minorităţii maghiare, eu am înscris împotriva Ungariei, eu am pregătit reprezentativa română să bată Ungaria în preliminariile Cupei Mondiale. Am primit însă educaţie şi cultură maghiară. Mulţumesc părinţilor mei”, explica antrenorul într-un interviu acordat „La Derniere Heure”.