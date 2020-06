Video VIRAL cu Selly. Mesaj pentru români, după BAC: “Școala te pregătește pentru trecut”

Vloggerul Selly a luat examenul de Bacalaureat, iar după afișarea rezultatelor acesta a adresat fanilor săi de pe YouTube un mesaj despre școala din România. Filmulețul postat a devenit viral. De asemenea, în imaginile postate de vlogger se văd și notele obținute la Bac 2020, media finală fiind 9,60.

Video VIRAL cu vloggerul Selly. Mesaj pentru România, după BAC: “Școala te pregătește pentru trecut”

După ce a promovat Bacalaureatul 2020 cu media 9,60, vloggerul Selly a adresat un mesaj despre sistemul de învățământ din România.

”Dacă ceva nu se va schimba acum în Educație, în 10-20 de ani Educația chiar n-o să mai însemne nimic. Problema mea nu este cu vreun liceu sau vreun profesor. Problema mea este cu programa școlară și cu materia care este predată în școlile din România. Pentru că ce învățăm noi la școală nu prea are legătură cu realitatea, și asta e o mare, mare problemă. Eu am spus în repetate rânduri că școala din România te pregătește pentru trecut, nu pentru viitor”, spune vloggerul Selly.

Selly consideră că școla nu te pregătește să dai piept cu viața

Vloggerul a spus că sistemul de învățământ românesc este unul învechit, iar absolvenții sunt pregătiți pentru anii 1990, nu pentru ceea ce trăim astăzi.

”Uitați-vă unb pic cât de repede se schimbă lumea din jurul vostru. Gândiți-vă ce telefon aveați acum 10 ani și ce telefon aveți acum. Gândiți-vă cum arăta efectiv lumea din jurul vostru acum 20 de ani și cum arată acum. sau cât de mult a avansat tehnologia. Sau acum 30 de ani. Gândiți-că cât de dificil era acum 30 de ani să iei legătura cu cineva care era de partea cealaltă a Pământului și cum acum, cu un singur click, instantaneu îi putem vedea și auzi la calitate foarte, foarte bună.

Absolvenții, pregătiți pentru anii 90, nu pentru anul 2020

În toată lumea asta supermodernă, superdigitalizată, care se schimbă foarte-foarte reepede, lucrurile pe care noi le învățăm la școală au rămas cam aceleași de 30 de ani încoace. Au rămas aceleași materii la care înveți aceleași lucruri. Și, din cauza asta, când ajungi la 18-19 ani și ieși pentru ultima dată pe poarta liceului, cu bacul luat și cu diploma de absolvire în mână, bacul luat cu măscuță, nu cu căscuță, după ce ai stat 12 ani în școală se presupune că ești pregătit pentru viitor. Ai ieșit pe poarta liceului în 2020 perfect pregătit pentru anul 1990”, mai spune Selly.