Selly, mesaj ironic la adresa lui CTP, înaintea probei de BAC. De ce a venit cu o Dacia 1310

Andrei Șelaru, cunoscut sub numele de Selly, a venit la BAC într-un mod special. Dat fiind faptul că orice gest de-al său contează, nu a putut lăsa la voia întâmplării nici vehiculul cu care și-a făcut apariția în ultimele zile de liceu. Cum l-a ironizat pe CTP?

În timp ce mulți dintre colegii săi erau extrem de stresați, Selly și-a făcut apariția la liceu relaxat, pus pe șotii și cu câteva ironii în mânecă pentru Cristian Tudor Popescu. Cine ar fi crezut că vlogger-ul ar alege tocmai această zi importantă pentru el pentru a-i da o replică pe măsură cunoscutului gazetar.

Liderul 5Gang s-a gândit să-și surpindă peste măsură colegii și fanii, așa că și-a lăsat acasă bolidul și a venit la volanul unei Dacii 1310. La primele două probe din cadrul Bacalaureatului a profitat totuși de viteza și confortul mașinii sale marca Maercedes CLS în valoare de 75.000 de euro. Îmbrăcat simplu și sport, așa cum ne-a obișnuit pe toți, a coborât din Dacie și cu o ușoară ironie l-a adus în scenariu și pe Cristian Tudor Popescu.

„Am ajuns! E un pic mai greu în asta, dar să știți că se poate, Dacă ai voință, poți orice. Cum? Nu știți? Am vândut CLS-ul, am văzut articolele voastre și m-am simțit prost. Aroganță maximă… am zis că poate oamenii au dreptate, poate trebuie să fac o schimbare. Am intrat la inima domnului Cristian Tudor Popescu, știți că acesta este mijlocul de transport preferal al dumnealui. Mi-au zis că la 19 ani nu e bine, prea a fost hate-uită mașina mea. Cred că domnul Crstian Popescu mă aprecază acum 500%. Se întâmplă să am niște prieteni care au lucrat cu dânsul la Gândul și mi s-a spus că el avea mare inspirație la articole pe atunci, așa că am zis să am și eu parte de inspirația asta acum la BAC. Nu am semnal, dar să știți că portbagajul se deschide la comandă vocală”

Andrei Șelaru aka Selly (Sursa: cancan.ro)