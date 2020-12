Video România şi-a asigurat calificarea în grupele principale la Campionatul European! Repriză de vis cu Polonia

România a câştigat partida cu Polonia, de la Campionatul European de handbal feminin, scor 28-24. Acest rezultat asigură calificarea în faza grupelor principale. Neagu şi compania au golaveraj pozitiv din partidele cu Germania şi Polonia, plus unu. În ultima etapă a acestei prime grupe, România va înfrunta Norvegia, luni, de la ora 21:30. De partea cealaltă, Polonia ar mai avea şanse teoretice la calificare. O calificare a Poloniei în detrimentul Germaniei ar fi o veste excelentă pentru România. Pentru că rezultatele contra echipelor calificate se iau în considerare şi în următoarea fază a grupei. Eliminarea Germaniei ar face ca înfrângerea pe care româncele au suferit-o joi să nu mai conteze.

Contra Poloniei, România a avut un nou start de coşmar. Echipa pregătită de Bogdan Burcea a fost condusă la cinci goluri pe parcursul primei reprize. Iar la pauză a fost 15-11 pentru Polonia. Dar repriza a doua a fost una absolut excelentă pentru echipa noastră. Cu Neagu şi Laslo în mare formă. Câte şase goluri a marcat fiecare dintre ele în acest meci. Ostase s-a mişcat şi ea excelent şi a marcat de cinci ori. Iar Dumanska şi Dedu şi-au făcut treaba în poartă. România a câştigat repriza secundă la diferenţă de opt goluri, 17-9.

Primele trei clasate din această grupă vor merge în grupa principală, cu România şi Norvegia deja sigure de calificare. Polonia ar avea nevoie de o victorie la patru goluri pentru a trece peste Germania, rezultat care ar avantaja România.

„Am început foarte, foarte slab. Ne-am găsit cu greu ritmul. În final, e foarte important că am câștigat. Am luat punctele și suntem fericite. Vedem ce mai urmează. Ne-am îmbunătățit nivelul pe parcurs. Nu a fost ușor, meciul era crucial pentru că ambele echipe nu aveam niciun punct înainte de partidă. Am stat mai bine decât ele, din punct de vedere mental”, a declarat Cristina Laslo, conform Digi Sport.