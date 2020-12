Dezastru pentru România la debutul la Campionatul European! Ce șanse păstrăm pentru calificarea în grupa principală

România a debutat cu stângul la Campionatul European de Handbal Feminin. A cedat în fața Germaniei, scor 19-22, la capătul unui meci în care Yulia Dumanska a fost singura jucătoare cu o evoluție bună. În celălalt meci al grupei, Norvegia va înfrunta Polonia, de la ora 21:30. Următorul meci al reprezentativei pregătite de Bogdan Burcea este contra Norvegiei, sâmbătă, de la ora 17:00.

România păstrează șanse importante de a merge în grupa principală. Dar semifinalele par deja un vis imposibil

Startul partidei cu Germania a fost unul absolut dezastruos, în care „tricolorele” au fost conduse la diferență de șase goluri. A urmat o perioadă mai bună pentru Neagu și compania, în care au reușit să revină la diferență de doar două goluri. Repriza s-a încheiat cu plus trei pentru Germania, cu un gol în ultima secundă. După un șapte metri apărat de Dumanska, dar recuperat de adversară.

În partea a doua, România și-a continuat revenirea și a egalat la 14 și mai apoi și la 15. Mai degrabă pe fondul unui joc foarte modest al adversarelor. Dar pe fondul unei serii de eliminări în tabăra noastră, Germania s-a dus din nou la avantaj de patru goluri. Iar România nu a mai reușit să revină de această dată, jocul fiind mult sub nivelul așteptat.

Primele 3 din cele patru componente ale acestei grupe se califică în faza următoare a competiției. Iar rezultatele obținute împotriva celorlalte două echipe calificate vor conta și în faza grupelor principale. Astfel, un rezultat bun contra Norvegiei ar fi foarte important. Deși pare greu de obținut. Chiar și cu un eșec contra nordicelor, România ar păstra șanse importante de a merge în faza principală a grupelor. Cu condiția să învingă Polonia, în ultimul meci, de luni.

Dar asta că am începe grupa principală, în care intră șase echipe, cu 0 puncte. Și am mai avea de jucat încă trei partide. Astfel că șansele de a mai prinde un loc între primele două din grupa principală ar fi aproape de zero. Primele două din grupa principală obțin calificarea în semifinale. România a fost în prima urnă valorică la tragerea la sorți pentru acest turneu, în vreme ce Norvegia a venit din urna secundă. Germania a fost în urna a treia, iar Polonia în ultima.