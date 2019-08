VIDEO. Incendiile din Siberia. Cum afectează, de fapt, pădurile arse planeta

Este stare de alertă pentru autoritățile din Siberia! De săptămâni bune, incendiile de vegetație sunt de nestins, iar la ultimul raport oficial s-a arătat faptul că, în prezent, peste 200.000 de hectare de pădure au fost afectate. Urmările sunt grave pentru planetă.

Incendiile de vegetație din Siberia au cuprins suprafețe uriașe de pădure

De aproape o lună, incendiile de vegetație au izbucnit în Siberia și, spre deosebire de cele din verile anterioare, acestea se manifestă mult mai puternic, având o amploare mult mai mare.

Potrivit informațiilor și imaginilor făcute publice, incendiile sunt vizibile și din spațiu. Acest lucru reiese din imaginile obținute prin sateliții difuzate de NASA, care arată zeci de incendii active şi coloane de fum.

Recent, Biroul de presă de Protecție a Pădurilor a anunțat că, în prezent, incendiile de vegetație se manifestă pe o suprafață de peste 200.000 de hectare de pădure. Pe de altă parte, organizațiile ecologice susțin că incendiile de vegetație au afectat milioane de hectare de pădure.

„Conform silvicultorilor regionali, pe 9 august au fost stinse 41 de incendii de vegetaţie pe o suprafaţă de 23.676 de hectare. În cursul zilei de sâmbătă, 219 incendii active se înregistrează în Rusia, pe 228.840 hectare, cu eforturi active de combatere a incendiilor„, a anunţat Biroul de presă al Serviciului de Protecţie a Pădurilor, citat de agenţia Tass.

Efectele negative pe care le au incendiile de vegetație din Siberia

Organizațiile de protecția a mediului susțin că emisiile de CO2, rezultate în urma incendiilor din Siberia, echivalează cu poluarea a 36 milioane de maşini într-un an.

După ce focurile puternice au început să mistuie tot în calea lor, animalele sălbatice și-au părăsit căminul, alungate de fumul și focul puternic.

În timp ce Ministerul Armatei încearcă să se implice cum poate în stingerea incendiilor, animalele nu au altă șansă decât să fugă și să caute hrană. Urșii, vulpile fug din pădure, în timp ce animalele mici se sufocă din pricina fumului înecăcios.

Situaţia se va agrava în fiecare an din cauza schimbărilor climatice, potrivit estimărilor făcute de specialiști. Valorile termice din unele regiuni siberiene au depăşit deja nivelul mediu cu 8 până la 10 grade Celsius.

„Înseamnă că în viitor ne vom confrunta cu undele de căldură de durată, uscarea solurilor şi astfel temperaturile vor creşte, nu exponenţial, dar într-un ritm semnificativ, mai mare decât în ​​medie în întreaga lume.

De aceea, situaţia climatică se va deteriora (în Siberia)”, a declarat MaKsim Iakovenko, şeful Serviciului Federal rus de Hidrometeorologie şi Monitorizare a Mediului.

Majoritatea incendiilor se înregistrează în regiunile Krasnoiarsk (92.215 hectare), Irkuţk (128.482 hectare), în rezervaţiile naturale din regiunile Irkuţk (2.664 hectare) şi Khabarovsk (1.397 hectare).

Forest fires in Siberia are emitting more than 166 Mt CO2 — nearly as much as 36 million cars emit a year. pic.twitter.com/FFeSVkQlJv

— DW News (@dwnews) August 7, 2019