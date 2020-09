VIDEO Gabriela Cristea a scăpat de burtă! Imagini video senzaționale cu vedeta, din nou slabă

După ani de zile în care a avut probleme cu greutatea, Gabriela Cristea a scăpat de burtă. Este incredibil cum a reuşit! Imagini de senzaţie cu vedeta, din nou, slabă.

Este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare din România, are două fetiţe minunate şi un soţ care o iubeşte necondiţionat. Însă cele două sarcini şi-au pus amprenta asupra felului în care arăta, aşa că, după ani de diete nereuşite, Gabriela Cristea a spus “STOP”! Vedeta a mers la nutriţionist şi a slăbit nu mai puţin de 25 de kilograme, însă recunoaşte că fără ambiţie şi un program bine pus la punct nu ar fi reuşit.

Fosta prezentoare TV a fost invitată la emisiunea “Sinteza Zilei”, Antena 3, unde a vorbit despre motivul pentru care a decis să slăbească. Se pare că nu are legătură cu ceea ce credeau ceilalţi, ci doar despre faptul că nu se mai simţea bine în pielea ei.

Am două fete mici și m-am gândit că trebuie să fiu tânără, proaspătă, în putere pentru ele. A durat ceva vreme până m-am pregătit, pentru că m-am apucat, m-am lăsat. Mai vine ziua nu știu cui, mai faci un tort… Dar a venit o zi când am spus ‘până aici a fost‘”, a povestit aceasta, la Antena 3.

„A fost un exercițiu de voință. de autosugestie, pentru că am început să vorbesc cu mine. Nu aveam o problemă cu oamenii din jurul meu – ei mă acceptau, soțul meu mă iubește necondiționat. Doar că eu nu mă simțeam confortabil nici fizic și nici psihic.

Deşi de-a lungul timpului a ţinut tot felul de diete care au nu au avut rezultatele dorite, acum a decis să ceară părerea unui specialist. Astfel, înarmată cu multă ambiţie şi hotărâre, Gabriela a mers la un nutriţionist care i-a făcut un plan alimentar potrivit nevoilor sale.

“Varianta pe care toată lumea ar trebui să o ia în calcul și care mie mi se pare cea mai OK e să meargă la nutriționist. Nu la pomul lăudat, pentru că de multe ori lași o grămadă de bani și ești dezamăgit. Poate nu nimerești din prima la nutriționistul potrivit. La mine s-a întâmplat să fie, mi-a plăcut stilul.

Eu mănânc cinci mese pe zi. Mănânc trei mese principale, am ore fixe de masă și două gustări. Am slăbit ca 1,5 kg pe săptămână. Acum, în ultima perioadă, am slăbit cam 4 kilograme în 3 săptămâni”, a mai declarat prezentatoarea.