VIDEO Două concurente de la Puterea Dragostei, la un pas de bătaie! De la ce a pornit cearta

Tensiune la cote maxime în emisiunea de astăzi a show-ului matrimonial ”Puterea Dragostei” de la Kanal D. Două concurente s-au întrecut în replici acide și jigniri, ajungând la un pas de bătaie.

Alexandra și Andrada au fost la un pas să se ia la bătaie în casa Puterea Dragostei. Cele două au purtat o discuție în contradictoriu, presărată cu replici acide. Concurenții s-au adunat în jurul lor pentru a evita un episod neplăcut.

Andrada: Tu, încă îți permiți să îmi spui că tu ai sărit la mine. Înseamnă că ești cea mai mare mincinoasă de pe planeta asta.

Alexandra: Băi, tu te auzi ce vorbești?

Alexandra: Da iați-le și spală-te cu ele pe cap

Andrada: Nu am ce să fac cu ele, atâta timp cât le-ai murdărit tu pe tine, țineți-le tu

Alexandra: Andrada, vorbește frumos!

Andrada: Femei ca tine nu mai există în lumea asta! Crede-mă că nu există

Andrada: Mulțumesc. Mulțumesc

Alexandra: Crede-mă că nu ți-am spus-o la modul frumos. S-a văzut pe fața și pe tonul meu

Andrada: Te pup

Alexandra: Măsoară-ți cuvintele

Andrada: Dar ce am spus de trebuie să îmi măsor cuvintele?

Alexandra: Eu nu am venit să te jignesc. Ai tu vreodată curajul să vii la mine?

Andrada: Eu? Da!

Alexandra: Vino, hai să te văd!

Andrada: Te aștept!

Alexandra – pe numele din buletin Bcosca Bica Alexandra Mariana Elena, are 26 de ani și este din Vaslui, dar locuiește în București. Tânăra susține că este pasionată de social media și are un canal de Youtube împreună cu sora ei, Adriana, și ea concurentă la Puterea Dragostei sezonul 3. Ea este divorțată și are o fetiță în vârstă de 5 ani. Cele două surori sunt în căutarea unor bărbați sportivi și înțelepți.