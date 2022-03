Victorie pentru Cătălin Zmărăndescu după ce a fost eliminat de la Survivor România. Vești bune îl așteaptă acasă!

Deși a fost eliminat de la Survivor România, Cătălin Zmărăndescu a bifat o victorie. Pe fostul Faimos îl așteaptă vești bune, deși a pierdut lupta în competiția din Republica Dominicană. Cu 25 de kilograme mai slab, Cătălin Zmărăndescu se pregătește să mai savureze o victorie. Iată despre ce este vorba.

Cătălin Zmărăndescu a fost eliminat din competiția Survivor România 2022, însă acasă îl așteaptă o dulce victorie, se pare. Astfel, în frunte cu fostul Faimos, mai multe cluburi și asociații sportive deschideau, în 2020, un proces în care au solicitat ca instanța să dispună recunoașterea oficială în România a artei marțiale BJJ (Brazilian Jiu-Jitsu), un sport practicat de mii de persoane. După mai multe amânări, recent, Curtea de Apel București a hotărât, în final:

Mai mult decât atât, Ministerul Tineretului şi Sportului a fost obligat să plătească 700 de lei, cu titlul de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat către fiecare dintre reclamanţi: Asociaţia Club Sportiv Brave Combat, Asociaţia Sportivă Brazilian Power Team România şi Asociaţia Club sportiv de Lupte de Contact C. Zmărăndescu. Însă decizia nu este una definitivă, putând fi atacată cu recurs, potrivit spywnes.ro.

Jiu-Jitsu Brazilian, cunoscut și ca BJJ, după prescurtarea din limba engleză (Brazilian Jiu-Jitsu), este un sport de contact inventat la începutul secolului XX, în Brazilia. Acest sport se bazează pe lupta la sol, care prin folosirea tehnicilor articulare și a strangulărilor îl forțează pe oponent să renunțe la luptă.

Cătălin Zmărăndescu a fost eliminat la ultimul Consiliu de eliminare. La ieșirea din competiție, fostul Faimos a declarat:

„De când a început competiția, am fost eu și doar eu. Nu m-a schimbat cu nimic competiția, doar am devenit mai înțelegător. Dacă ar fi să mă rezum la un singur lucru, ar fi acela că, indiferent de ce cred eu, nu voi uita experiența prea ușor. Și peste 20 de ani îmi voi aduce aminte de ea.

Ce să spun? Baftă Faimoșilor, baftă Războinicilor. Am învățat că prietenii se nasc în timp foarte mare, în ani de zile. Faptul că eu am încredere în oameni este un defect al meu. Sper ca pe viitor să îmbunătățesc asta, să nu mai am așa mare încredere.

Cel mai mare regret e că nu mai pot participa în continuare. Mă întorc la familia mea, trebuie să găsesc op explicație pentru Matilda, fiica mea. Trebuie să îi explic că nu cei mai buni căștigă mereu, că viața e formată din eșecuri și bucurii. Contează cum trecem noi peste ele. Îmi e greu să vorbesc prea mult acum”, a mărturisit Cătălin Zmărăndescu despre Survivor România 2022.