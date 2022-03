Cătălin Zmărăndescu, șocat de câte kg a slăbit la Survivor România. Câte are acum, după eliminare

În noul sezon „Survivor România”, difuzat de PROTV, mulți au pus pariu pe unul din concurenții din echipa Faimoșilor. Și asta, dacă ne gândim bine, pe bună dreptate, având în vedere că vorbim de Cătălin Zmărăndescu. Recunoscut pentru duritate, dar și pentru calitățile sportive, toți îl vedeau cel puțin în ultima etapă. Numai că, spre suprirnderea tuturora, în episodul de marți, 22 martie, Cătălin Zmărăndescu avea să fie eliminat din competiție.

După ultimele probe de luni și marți, a venit momentul votului în cele două echipe, Faimoșii și Răzbunătorii. Din echipa Faimoșilor, spre surprinderea multora, nominalizatul spre eliminare a fost fostul luptător Cătălin Zmărăndescu. Din păcate, rezultatul final al serii avea să fie cel despre care s-a scris pe 22 martie, și anume Cătălin avea să fi eliminat. Imediat după votul de eliminare, Cătălin Zmărăndescu a avut și o primă reacție, acesta eclarând atunci:

„De când a început competiția, am fost eu și doar eu. Nu m-a schimbat cu nimic competiția, doar am devenit mai înțelegător. Dacă ar fi să mă rezum la un singur lucru, ar fi acela că, indiferent de ce cred eu, nu voi uita experiența prea ușor. Și peste 20 de ani îmi voi aduce aminte de ea.

Ce să spun? Baftă Faimoșilor, baftă Războinicilor. Am învățat că prietenii se nasc în timp foarte mare, în ani de zile. Faptul că eu am încredere în oameni este un defect al meu. Sper ca pe viitor să îmbunătățesc asta, să nu mai am așa mare încredere.

Cel mai mare regret e că nu mai pot participa în continuare. Mă întorc la familia mea, trebuie să găsesc op explicație pentru Matilda, fiica mea. Trebuie să îi explic că nu cei mai buni căștigă mereu, că viața e formată din eșecuri și bucurii. Contează cum trecem noi peste ele. Îmi e greu să vorbesc prea mult acum”, a mărtursit Cătălin Zmărăndescu despre Survivor România 2022.