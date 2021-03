Victor Ciutacu, mesaj dur după vaccinarea Simonei Halep cu Pfizer. Ce a putut să spună

Vaccinul anti-COVID-19 făcut de Simona Halep a atras multe comentarii, devenind rapid un subiect important. Sportiva s-a vaccinat cu serul Pfizer, însă fără să sară peste rând, având în vedere meseria ei și necesitatea vaccinului.

Sportiva va reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din vară, motiv pentru care a făcut prima doză de vaccin pe 24 februarie, iar rapelul pe 15 martie, cu două zile mai devreme decât trebuia.

În spațiul public s-a creat o adevărată avalanșă de critici, după ce autoritățile au recunosc faptul că Simona Halep a ales serul cu care s-a vaccinat. Asta în condițiile în care restul populației nu are această opțiuni.

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a fost ținta criticilor, tocmai din acest motiv. El a fost invitat la Digi 24, unde jurnalistul Claudia Pândaru i-a transmis o întrebare venită de la un profesor. Cadrul didactic l-a întrebat pe Valeriu Gheoghiță de ce sportiva a putut să își aleagă firma producătoare de vaccin, iar el nu a avut această opțiune, deși s-a vaccinat în aceeași zi cu Simona Halep.

„Nu a fost o impunere a tipului de vaccin. La acel moment, când noi am organizat acea etapă specială de vaccinare pentru personalul din Învăţământ, nu am avut suficiente doze disponibile, de pildă, dintr-un singur vaccin. Am avut vaccin excedent de la Pfizer şi de la AstraZeneca, şi atunci ţinem minte faptul că vaccinul AstraZeneca avea acea limitare superioară de vârstă la 55 de ani, şi pentru a acoperi toate persoanele eligibile, am propus ca cei cu vârsta peste 55 de ani să poată să opteze pentru AstraZeneca, dar asta nu înseamnă o impunere şi o obligativitate, iar peste 55 de ani trebuia să acoperim această nevoie cu vaccin de la Pfizer, care avea recomandare pentru acea grupă de vârstă.

În ceea ce priveşte opţiunea de a o vaccina pe Simona Halep cu Pfizer, având în vedere competiţiile la care urma să plece, trebuia aleasă, din ceea ce ştiu, o schemă de vaccinare care se completa după o perioadă foarte scurtă, şi atunci trebuia să se petreacă practic un vaccin care avea cea mai scurtă perioadă între cele două doze”, a spus coordonatorul campaniei naționale de vaccinare.