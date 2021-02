Simona Halep, criticată aspru după vaccinare. Detaliul observat de fani a stârnit furie în online

Simona Halep, după vaccinare, a devenit ținta criticilor internauților de pe rețelele de socializare. Motivul, pe cât de banal, pe atât a încins spiritele adepților teoriilor conspirației. COmentariile, care mai de care, mai penibile, au fost dure, unele chiar jignitoare la adresa sportivei.

Una din cele mai titrate sportive din România, Simona Halep a devenit pentru unii un simbol al responsabilității civice, mai ales acum, în plină pandemie. Gestul sportivei de a se vaccina, însă, a generat un adevărat val de ură și critici din partea unor internauți.

Marea majoritate a criticilor dure, au venit ca urmare a deciziei sportivei de a purta un tricou negru, fără mâneci. Adepții teoriilor conspiraționiste nu au așteptat mult și s-au năpustit asupra sportivei, pe Facebook, unii chiar aducându-i jigniri. Vă prezentăm în rândurile ce urmează o parte din aceste comentarii:

„1. Maiou negru… Voi chiar mai credeți în coincidențe?!? Ne conduc din umbră și noi stăm ca OILE.

2.Cine garanteaza că s-a vaccinat cu un ser pe bune?

3. SERINGA CU AC RETRACTABIL! DE AIA A ÎMBRACAT CULOAREA NEAGRĂ! CEI CU NEGRU AU TRATAȚII DIFERITE CU ACE RETRACTABILE, CEILALȚI MORGA SI 666 DE LA VACCINURILE ,, MINUNE ” !!!

4. A luat banii frumoși să ducă lumea in eroare.

5. Bravo Simona, cât ai primit, să-ți faci vaccinul asta cu vitamina C, sa te ajute sa nu ruginești. Ai grija ca oamenii nu-s proști. Aici se vad oamenii corupți ca tine, oamenii care se vând pentru o mana de bani…Scursuri….

6. Rușine. Ai trădat poporul care te iubește și ii duci și in eroare. TE-AI VACCINAT PURTIND UN TRICOU NEGRU. ( asta pentru cine cunoaște și înțelege)

7. Paiiii tot in negru? Ce aveti, frate, tineti doliul romanilor ca stiti ca vaccinu este moarte, iar voi jmecheri va mai injectati o vitamina. Ei lasa ca nici romanii nu sunt prosti si s-au prins de vrajeala voastra de doi lei.

8. Da de ce ești în tricou negru? Ceva semn prea suspect.

9. Mincinoasă oribilă, faci jocurile lui Arahat.

10. Ești o trădătoare!”