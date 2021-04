Victor Ciutacu, atac grav la emisiunea lui Selly: ”Un papagal gonflat artificial”. Vloggerul a luat o decizie radicală acum

Selly nu o să mai colaboreze cu postul de televiziune Prima Tv, acolo unde avea o emisiune de televiziune. La această veste a reacționat și jurnalistul Victor Ciutacu, care l-a catalogat pe Selly drept un papagal gonflat artificial.

13 ediții a difuzat Prima TV cu Selly Show în patru luni de colaborare, iar audiența a fost de cca. 80.000 de români pe TV. Vârful a fost de Crăciun, când s-au uitat 260.000 de români.

Selly a dat declarații pentru Pagina de Media, unde a spus de ce a renunțat la acest show:

”Nu mă mai regăseam în acest show. Am realizat că poate nu este momentul, chiar dacă eu mi-am dorit dintotdeauna să fac o astfel de emisiune. Poate sunt prea tânăr pentru un astfel de format. Partenerii de la Prima TV au fost extraordinari, am învățat mult de acolo, dar am realizat că sunt cel mai bine în elementul meu pe vlog. Când sunt în platou, la costum, cu toate rigorile din televiziunea, cred că nu mai am aceleași performanțe și cred că asta s-a văzut și în cifre. A fost cea mai bună decizie să ne oprim și să ne asumăm.

Nu consider că a fost un eșec, pentru că am învățat multe în această perioadă: ce este o emisiune TV, cum se face, cum se lucrează cu foarte mulți oameni în același timp. Sunt însă mult mai în elementul meu în online. Încercarea de a face o emisiune pentru două canale media diferite nu a fost una reușită, dar mă bucur că măcar am încercat. Ar fi fost poate nevoie de cel puțin doi ani pentru a avea succes”, a spus Selly.