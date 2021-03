Iulia Albu îl ceartă pe Selly. Ce greșeală impardonabilă a făcut, de fapt, după aniversare: ”Recunoaste”

Ziua și scandalul în showbizul românesc. De data aceasta Iulia Albu îl ceartă pe Selly. Ce greșeală impardonabilă a făcut, de fapt, după aniversarea celor 20 de ani. Criticul de modă îi

Iulia Albu l-a luat la ochi pe Selly. Controversatul critic de modă a postat un mesaj pe contul său de Facebook în care îi reproșează vloggerului comportamentul recent. Fosta soție a lui Mihai Albu îl acuză pe Selly, după ce artistul a numit persoanele în vârstă „boșorogi”, lucru care a indignat-o profund pe faimoasa stilistă, care îl sfătuiește pe Andrei Șelaru să își recunoască greșeala și să își ceară scuze public.

„Influencer meltdown new entry cu Selly. Toată lumea este scandalizata ca pustiul minune al showbizului asculta manele, dar nimeni nu are o problema cu faptul ca a numit persoanele de 80 de ani “boșorogi”. Nu, nu mai poți face nici politica, nici morala, nici reforma atâta timp cât jignești bunicii celor ce te-au făcut cine ești. Ca sa nu mai vorbim despre bunicii tai. Nu-i nimic, toată lumea are nevoie de un dus rece din când in când. Si de un strateg specializat pe crisis management. Sau o Agentie. Sau MĂCAR un pr cât de cât cu capul pe umeri. Spune cu mine, Rău, Rățușca, Rămurică

1. Recunoaste-ți greșeala

2. Reacționează pozitiv implicându-te in acțiuni de susținere a unor persoane in vârsta. Ce ar fi sa gătești o zi in cantina unui azil de bătrâni?

3. Respecta-ți publicul, povestește-i cum te simți, unde ai greșit si ajuta-i sa nu facă ce ai făcut tu.

Mie nu îmi pasa nici ca asculti manele si nici dacă scuipi sau nu semințe. La treaba!”, a fost mesajul dur de pe Facebook al Iuliei Albu.