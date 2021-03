Selly face o avere din Youtube. Câți bani câștigă lunar, suma este incredibilă

Cunoscutul vlogger face o avere din YouTube. E incredibilă suma pe care o câștigă tânărul de 20 de ani pe lună doar din platforma pe care a reușit să facă furori! Despre ce sumă este vorba?

Cât câștigă Selly din YouTube?

Selly a cunoscut faima încă de când era extrem de tânăr, acesta fiind îndrăgit pe platforma YouTube din anul 2012. Iată că azi nu doar că a reușit să fie unul din cei mai plăcuți și urmăriți din domeniu, dar oferă și lecții pentru cei care-și doresc să meargă pe calea aleasă de el.

Tânărul are doar 20 de ani, dar deja se bucură de primul apartament cumpărat din banii săi, de un bolid scump tot achitat exclusiv de el, dar și de sume extrem de frumușele lunare doar din platforma pe care face furori.

Unii îl critică, alții îl apreciază pentru inițiativele sale demne de lăudat pentru vârsta lui, dar și pentru discursurile extrem de bine elaborate din filmulețele sale și din aparițiile televizate.

Întrebat de curioși cât reușește să câștige într-o lună, Selly nu s-a ferit să ascundă nimic, așa că le-a spus că este vorba depre o sumă de 10.000 de euro/lună sau chiar peste, în funcție de vizualizări.

„Variază mult de la lună la lună. Am arătat exact în Academia de Vlogging câți bani se fac pe lună și pe an doar din monetizarea YouTube. Orientativ așa, pot fi sub sau peste 10 mii de euro pe lună, în funcție de vizualizările din luna respectivă și perioada din an”, a explicat Selly, pentru urmăritorii săi de pe Instagram.

Critici dure din partea tânărului asupra sistemului de educație românesc