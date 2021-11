Vica Blochina, săgeată către Oana Roman în emisiunea lui Măruță. Cătălin a fost ulit să audă ce a putut zice

Vica Blochina a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță. Vedeta a vorbit și despre fosta ei prietenă, Oana Roman.

După ce au avut o perioadă în care s-au certat, cele două au plecat împreună, vara trecută, într-o vacanță în Egipt. S-au simțit de minune, dar după ce s-au întors, au apărut disensiunile.

Vica Blochina a povestit că Oana Roman s-a comportat teribil cu angajații resortului la care au fost cazate și că cerea într-una lucruri pe gratis.

Acest fapt a enervat-o la culme pe blondină, care a întrerupt orice legătură cu fiica lui Petre Roman.

De data aceasta, ea a povestit despre planurile ei de viitor, spunând că urmează să plece în Thailanda timp de o lună de zile. Fără să se abțină, Vica a spus că nu este materialistă, dar nu poate fi ca Oana Roman, care stă pe barter.

De altfel, Oana Roman a fost criticată în repetate rânduri și de Oana Zăvoranu, care spune că vedeta ar face reclamă la absolut orice și că cerșește pe Instagram diverse lucruri de la companii, în schimbul unor postări pe internet.

„Nu mă interesează răutățile și ce spune lumea. M-am postat pe Instagram și de acolo pleacă totul. Acum plec în Thailanda o lună și vreau să fiu asistenta ta de la distanță.

Merg cu mai mulți prieteni. Cred că sunt un om mișto, am mulți prieteni. Am închiriat o casă, un palat unde stă și Putin. Avem cinema, teren de tenis, spa, tot ce trebuie.

Nu sunt materialistă. Îmi place viața confortabilă, dar nu fac orice pentru bani. Muncesc foarte mult. Nu ar fi rău să fie așa cum crezi.

Cum ai vrea să fiu, ca Oana Roman pe barter? Am bani munciți și îmi permit. Ce nu îmi permit, își permite iubitul. Muncesc mult, nu stau acasă, plec dimineața și stau până seara târziu.

Am noroc, nu îmi plac bărbații fără bani. Nu mă deranjează, știu că multe persoane și mai ales femei ar vrea să aibă viața mea.

Trebuie să fie asumate și să știe ce își doresc. Eu nu mă prefac, nu știu, nu îmi place. Am avut momente grele din punct de vedere financiar. Am trecut cu multă tărie și multă muncă.

Am avut momente, eram însărcinată, nu am avut bani să mănânc. Am vândut mașina ca să pot să nasc. Nu aveam ajutor din partea lui Piți.

Singura care a fost lângă mine a fost Raluca Bădulescu, venea cu hamburgeri la mine acasă. Nu regret nimic, am trecut și prin perioada cu un om însurat.

Dacă aș fi avut o fată, aș fi învățat-o să nu facă ca mine, este foarte greu. Când ești tânăr, nu înțelegi că rănești oameni în jurul tău. Îmi pare rău într-o oarecare măsură”, a declarat Vica.