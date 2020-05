Vica Blochina a postat o fotografie seducătoare pe pagina personală de socializare. Vedeta, în ciuda vârstei pe care o are, poate face orice domnișoară invidioasă cu trupul ei frumos.

Vica Blochina, extrem de seducătoare pe internet! Imaginile provocatoare au pus pe jar fanii

Vica Blochina este fără doar și poate una dintre cele mai frumoase femei de la noi din țară. Vârsta este doar o cifră pentru simpatica blondă, care deține un trup demn de invidiat. Vedeta știe cum să-și scoată de fiecare dată în evidență atuurile fizice și formele voluptoase.

Asta a făcut și de data aceasta pe contul personal de Instagram, unde a postat o fotografie care i-a lăsta pe fanii ei virtuali cu gura căscată. Vica Blochina s-a fotografiat întinsă pe pat și purtând un body cu animal print. Astfel, focoasa blodină a lăsat să se vadă posteriorul super bombat.

Fanii au copleșit-o cu mesaje pe Vica Blochina

Într-o așa ipostază, fanii virtuali au sărit pe ea și au copleșit-o cu mesaje, dar și cu comentarii care mai de care mai frumoase și mai incitante.

Mai acum ceva timp, Vica Blochina, a povestit într-o emisiune TV despre relaţia pe care o are cu tatăl copilului ei, celebrul fotbalist și antrenor, Victor Pițurcă.

Vica Blochina, despre Victor Pițurcă

„Sunt o mamă norocoasă, e un băiat frumos și isteț, sunt foarte mândră de el, îmi pare rău că nu am timp să stau mai mult timp cu el. Stă mult cu tatăl lui. Îmi spune că tatăl lui este foarte disciplinat, asta înseamnă că toată nebunia care a fost a trecut.

Suntem destul de maturi eu și el, (nr. Victor Pițurcă), amândoi suntem mai maturi, încât am reușit să ne gândim doar la binele copilului. Eu nu sunt în nici un fel de relație cu Piți, totul se întâmplă doar pentru copil. Ce s-a întâmplat cândva așa a fost să fie. Plătesc în continuare lucrul acesta, poate de aia sunt și singură, omul are familia lui, pentru că probabil am făcut rău fără să vreau„, mărturisea Vica Blochina.