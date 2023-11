Vica Blochina, dezvăluiri din căsnicia Oanei Roman cu Marius Elisei. Ce îi făcea vedeta soţului: „Zici că era sluga ei” EXCLUSIV

După ce ne-a declarat, în exclusivitate, că are de gând să facă plângere penală împotriva fostei sale prietene, Vica Blochina a făcut și câteva dezvăluiri din căsnicia Oanei Roman cu Marius Elisei. Bărbatul nu ar fi avut o viață deloc fericită alături de fiica fostului premier.

Vica Blochina a reacționat vehement, după ce a aflat că Oana Roman o va chema în instanță pentru afirmațiile sale legate de fotografiile retușate pe care aceasta le-ar publica pe platformele de social media. În exclusivitate pentru Playtech Știri, blonda a făcut o serie de dezvăluiri din căsnicia Oanei Roman cu Marius Elisei.

Cei doi au format un cuplu timp de un deceniu, din relația lor venind pe lume și un copil. Au trecut prin mai multe despărțiri și împăcări, însă au luptat pentru familia lor chiar și după ce au divorțat. Ultima separare a avut loc în toamna acestui an și pare să fie definitivă.

Într-o discuție cu reporterul Playtech Știri, Vica Blochina a afirmat că bărbatul nu ar fi avut o viață deloc fericită alături de fiica fostului premier, amintind un episod șocant petrecut chiar în casa fostului cuplu, când Oana Roman și-ar fi umilit și lovit soțul în fața invitaților.

Jucam cărţi la ei acasă şi omul băuse două guri de vin, s-a ridicat de pe scaun Oana şi i-a dat trei palme peste cap. Eram eu, ei doi şi încă un cuplu la masă, jucam canastă, Marius făcea grătar, omul chiar nu era beat sau ceva. Zici că era sluga lui, efectiv s-a ridicat de pe scaun şi l-a lovit! L-a înjurat, l-a făcut în toate felurile. Noi am plecat acasă după acest episod de ruşine”, a declarat Vica Blochina, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Te-ar putea interesa și: Vica Blochina îi face plângere penală Oanei Roman. ”Mi-a tras banii de pe card, am dovezi!” EXCLUSIV

Între timp, cele două vedete se pregătesc să își rezolve disputele în fața unui judecător. Blochina a explicat că războiul a început în momentul în care a afirmat că fosta ei prietenă își retușează pozele înainte de a posta în mediul online, punctând că, de fapt, Oana Roman nu are prieteni adevărați pentru că nu știe să își păstreze oamenii aproape.

„Ea a început să vorbească urât după ce am scris că ea e grasă şi îşi retuşează pozele. Eu nu am nimic de ascuns, de ce să mint? Tu ştii câte mesaje primesc de la oameni despre ea? Câţi au râs de ea… Inclusiv dintre prietenii ei. Ea nu are prieteni adevăraţi, nu a păstrat nimeni prietenia oamenilor. Nimeni nu îi ia apărarea, ea nu ştia să păstreze oamenii aproape. Toată lumea trebuie să facă ce vrea ea, altfel nu se poate.”