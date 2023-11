Vica Blochina îi face plângere penală Oanei Roman. ”Mi-a tras banii de pe card, am dovezi!” EXCLUSIV

De la prietenie, în instanță! Cele două vedete se pare că și-au declarat război, iar bătăliile se vor da în fața unui judecător. Vica Blochina îi face plângere penală Oanei Roman. Jurnaliștii Playtech Știri au obținut declarații în exclusivitate despre noul scandal din lumea mondenă.

Vica Blochina îi face plângere penală Oanei Roman

Pentru o vreme, au fost prietene apropiate, și-au fost alături în momentele frumoase, dar și cele dificile. Acum, prietenia pare că fost dată uitării, cele două vedete alegând să își regleze disputele în instanță.

Miercuri dimineața, Oana Roman a dezvăluit, pe o platformă de social media, că a avut o întâlnire cu un avocat, după atacurile la adresa sa ce au apărut în ultima perioadă în mediul online.

„Nu am nimic de comentat, justiţia va face dreptate. Eu nu am nimic de spus legat de subiect” – reacţia Oanei Roman, în exclusivitate pentru Playtech Ştiri.

Jurnaliștii Playtech Știri au luat legătura și cu Vica Blochina, care o acuză pe fiica fostului premier că își modifică fotografiile publicate pe platformele de social media . Blonda ne-a dezvăluit că are de gând îi facă plângere penală Oanei Roman pentru că „mi-a tras banii fraudulos de pe card”. Incidentul ar fi avut loc în anul 2020, când Oana Roman ar fi avut probleme financiare.

„Oana Roman mă dă în judecată? Asta e o chestie foarte mişto de titlu, vrea să acopere toate prostiile pe care le face. Pentru ce să mă dea în judecată? Gogoşica e înfuriată de jignire? Ea jigneşte o ţară întreagă pentru că îşi modifica pozele. Ce spune ea nu are nicio legătură cu realitatea. Eu sunt pe drum, merg la poliţie, îi fac plângere penală pentru că mi-a tras banii fraudulos de pe card când i-am dat cardul meu. Şi eu am dovezi pentru ce spun. S-a întâmplat în 2020 pentru că nu avea bani să îşi plătească datoriile. Trebuie să mă uit exact la suma pentru că nu ştiu. Mi s-au retras bani lunar de pe card de către contactele ei. Nu mi-a dat nimic înapoi. Pentru ce să mă dea ea în judecată? Sună bine ce zice ea. Dar să meargă ea la tribunal să scoată bani din buzunar sa isi plateasca timbrul si vorbim apoi”, ne-a spus Vica Blochina.

Te-ar putea interesa și: Scandal între Oana Roman și Vica Blochina. Cele două ajung la tribunal: „Voi mai câștiga un proces”

„Ea minte o țară întreagă, nu eu”

Cât despre motivul pentru care Oana Roman vrea să o cheme în instanță, Blochina susține în continuare că fosta sa prietenă postează în mediul online fotografii retușate și că, de fapt, „ea nu arată așa în realitate”.

„Ea minte o tara intreaga, nu eu. Care este calomnia si care este minciuna? Ea isi posteaza pozele modificate pe Instagram. Ea nu arata asa in realitate. Unde e minciuna? Eu am facut totul in gluma, in caterinca. Ea blesteamă pe toţi, am şi mesajele. Eu m-am amuzat de ea! Cu ce am minţit? Care este hartuirea? Este persoană publică, oricine poate să posteze şi să o întrebe ceva. Ea de-a lungul anilor s-a luat de toată lumea, pe toţi i-a luat la rând”, a continuat Vica Blochina.

Te-ar putea interesa și: Vica Blochina o atenţionează pe Oana Roman, în public. Detaliul care a deranjat-o pe blondină: „Păcăliţi ca să vindeţi!”

„Un an mi-a luat bani de pe card”

Blonda susține că Oana Roman i-ar fi retras bani de pe card timp de un an, și că i-a fost alături în cele mai grele perioade, oferindu-i și ajutor financiar.

„Eu i-am făcut legătura cu fata de la ceaiurile de slăbit şi i-am trimis mesaj fetei să o întreb ce e cu pozele alea. Am crezut că e o greşeală, dar nu. Eu aştept de trei ani hârtia de judecată de la Oana, tot mă ameninţa, dar nu primesc nimic. De ce? Că am făcut-o „Gogoşica înfuriata”? Eu nu i-am cerut nici banii înapoi. Un an mi-a luat bani de pe card. Ea nu avea bani nici de mâncare atunci. A dus-o foarte greu iar eu am învăţat-o ce să facă cu magazinul de haine pe care îl are, ajutat-o şi cu bani, i-am fost prietenă adevărată. Dacă nu va recunoaște asta, e problema ei”, a mai spus Vica Blochina, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Blonda ne-a dezvăluit și două episoade șocante ce au contribuit, fără doar și poate, la despărțirea de Marius Elisei. Blochina susține că Oana Roman era geloasă și că i-ar fi dat fostului ei soț „trei palme după cap”.

„Apoi, s-a despărţit de Marius pentru că era geloasă. I-a dat într-o zi trei palme după cap când era la masă şi de atunci Marius a făcut urât. La ziua mea, a tras de prietenele mele, o bârfea pe Oana, el a fost bătut şi aruncat afară de la petrecere. Când o părăsea Marius şi o apuca dorul, mă sună pe mine, am fost împreună în Egipt, am plătit mii de euro din banii mei pentru a merge cu ea. Mă rugase să nu meargă singură de ziua ei. I-am cumpărat flori, am mers la masă, să îi fac o bucurie. Eu de la ea am primit numai lucruri urâte.”

„Am o provocare pentru ea”

Blochina a explicat că războiul a început în momentul în care a afirmat că fosta ei prietenă își retușează pozele înainte de a posta în mediul online, punctând că, de fapt, Oana Roman nu are prieteni adevărați pentru că nu știe să își păstreze oamenii aproape.

„Ea a început să vorbească urât după ce am scris că ea e grasă şi îşi retuşează pozele. Eu nu am nimic de ascuns, de ce să mint? Tu ştii câte mesaje primesc de la oameni despre ea? Câţi au râs de ea… Inclusiv dintre prietenii ei. Ea nu are prieteni adevăraţi, nu a păstrat nimeni prietenia oamenilor. Nimeni nu îi ia apărarea, ea nu ştia să păstreze oamenii aproape. Toată lumea trebuie să facă ce vrea ea, altfel nu se poate.”

Mai mult, are chiar o provocare pentru fiica fostului premier: să meargă într-o emisiune TV și să se lase cântărită și măsurată, experimentul urmând să fie repetat o lună mai târziu. La final, în funcție de rezultate, Vica promite să își ceară iertare public și că îi dea acesteia chiar și o sumă de bani.