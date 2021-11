Vica Blochina a dat în judecată Poliția Rutieră. De ce a ajuns la tribunal fosta amantă a lui Victor Pițurcă

Vica Blochina, cunoscută în peisajul monden ca fosta amantă a lui Victor Pițurcă, crede cu tărie că a fost amendată pe nedrept de către agenții de circulație, astfel că fosta balerină dorește acum să își facă dreptate. Ea a apelat la instanță, unde cere clar să i se rezolve anumite aspecte. Vica Blochina nu este străină de probleme care au purtat-o prin instanță, fiind, în urmă cu ceva timp, dată în judecată de către administratorii blocului în care locuiește pentru datoriile acumulate la întreținere.

Însă de data aceasta Vica Blochina vrea să își rezolve situația cu agenții de circulație, care, crede ea, au amendat-o pe nedrept. De aceea, blondina a dat în judecată Poliția Capitalei, solicitând anularea sancțiunii primite de la polițiștii de la Rutieră.

În urmă cu trei zile a deschis Vica Blochina acest proces. Ea a mers la Judecătoria Sectorului 1 și a solicitat ca instanța să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie, seria PBW nr. 101026/01.06.2021. Totodată, fosta amantă a lui Pițurcă a cerut și înlăturarea punctelor amendă ce ar putea conduce la suspendarea permisului de conducere, scrie Spwnews.ro.

Momentan însă, judecătorii nu au stabilit când va avea loc primul termen al acestui proces deschis de blondină, dar probabil că procesul va începe anul viitor.

Amintim că Vica Blochina a mai avut recent și alte probleme, nu cu Poliția Rutieră, ci cu administratorii blocului în care locuiește. Mai exact, din cauza datoriilor acumulate la întreținere, ei au dat-o în judecată, de două ori în ultimul an, și au solicitat executarea silită.

Prin urmare, în urmă cu doar câteva luni, a venit și verdictul. Prin urmare, instanța a decis, în procesul deschis împotriva Vicăi Blochina:

În urmă cu un an, blondina spunea, despre datoriile acumulate la întreținere:

„Nu am plătit întreținerea, iar la începutul anului am primit 144 de milioane la întreţinere! Mă trezesc după Sărbători cu hârtia lipită de uşă şi mi-am sunat avocatul şi mi-a spus cât trebuie să plătesc, altfel voi fi executată din casă. Când m-am dus la bancă am făcut și poza la bani, ca sa nu mai fac greșeala asta. Cred că vreau să mă mut în chirie, că ies mai ieftin”.