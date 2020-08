Tot ce nu știai despre Chef Cătălin Scărlătescu. Ce făcea pentru bani, în trecut

Este unul dintre cei mai apreciaţi chefi din România şi membru în juriul emisiunii de mare succes “Chefi la cuţite” de la Antena 1. Puţini sunt, însă, cei care au habar ce făcea Cătălin Scărlătescu pentru bani, în trecut.

Acum, este unul dintre cei mai cunoscuţi şi iubiţi bucătari din România, însă lucrurile nu au stat dintotdeauna aşa. Chef Cătălin Scărlătescu a plecat de la munca de jos, deşi a ştiut dintotdeauna că o să lucreze în domeniul culinar. Cea care l-a inspirat a fost bunica lui, alături de care gătea chiar şi atunci când era un copil.

La 17 ani, a început să lucreze în bucătărie, însă nu ca bucătar. Nu a fost mulţumit, aşa că s-a îndreptat către Germania, apoi s-a întors în ţară doar pentru a pleca iar. De data asta, pe mare, pentru a vedea lumea. Probabil vă întrebaţi ce a făcut simpaticul jurat de la Antena 1 pe vapor. Ei, bine, acesta a lucrat ca… stewart.

“Primii 2-3 ani au fost departe de gătit. La vremea aceea, erai obligat să treci prin toate departamentele din subsolul bucătăriei (manipulare marfă, curăţenie, curăţat legume etc.). În anii 90 am plecat în Germania, apoi m-am întors şi am plecat pe mare. Aici, am lucrat ca stewart pe un vapor cargo şi am văzut lumea. M-am plimbat din Hong Kong până-n Brazilia. Am văzut vreo 50 şi ceva de ţări, şi nu câte trei-patru ore, cum le văd cei de pe croazieră. În niciun port n-am stat mai puţin de patru zile.

Apoi, am plecat iar în Germania, unde am început încet, încet să lucrez în restaurante pretenţioase, de top, printre care Kempinski Sporting Club Badsarrow, a urmat Filippo Nisi în Koln.

M-am întors în România şi am devenit şeful bucătar în anul de glorie al restaurantului Angels, după care am fost Executive Manager la Museum, în Cotroceni. Am devenit copartener cu un prieten foarte bun italian, la un restaurant care se chema Îl Gambero Rosso, iar de 6 ani de zile lucrez la Howard Johnson”, povesteşte chef Scărlătescu, conform celor de la csid.ro.