Veşti rele pentru Ianis Hagi. Fotbalistul nu s-a recuperat încă după accidentarea de la începutul anului: „E nevoie de timp”

Sunt veşti rele pentru Ianis Hagi. Fotbalistul nu s-a recuperat încă după accidentarea suferită la începutul anului, astfel că mai are nevoie de timp pentru a se reface. Ce face fiul lui Gheorghe Hagi în acest timp, vedeți în rândurile de mai jos ale articolului.

Ianis Hagi, în vârstă de 23 de ani, a fost nevoit să se oprească din fotbal la începutul acestui an, atunci când a suferit o accidentare gravă pe teren. Acum, fotbalistul clubului scoțian Rangers trage tare la sala de forță și vrea să joace cât mai curând fotbal.

Accidentarea lui Ianis Hagi a fost una gravă. Tânărul fotbalist și-a rupt ligamentul încrucișat anterior, astfel că mai are de așteptat pâncă când va reveni la forma inițială.

Anunțul oficial a fost făcut de Edi Iordănescu, antrenorul echipei naționale de fotbal. Acesta a vorbit cu fiul lui Gică Hagi și a aflat că recuperarea medicală a lui Ianis Hagi s-a prelungit. Ce este mai rău este că nu se cunoaște o dată concretă când Ianis Hagi va putea reveni pe teren.

„Acum trei zile am avut o discuţie cu Ianis Hagi, procesul lui de recuperare s-a prelungit un pic. Nici el nu a putut să-mi spună ceva concret. E sub observaţia staff-ului medical de la club. Dacă el va reveni în acest an pe teren, atunci pentru noi poate deveni rapid o opţiune”, a spus Edi Iordănescu, în cadrul unei conferințe de presă.