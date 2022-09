Cum arată Simona Halep după ce medicii au operat-o la nas. Fotografiile care explică de ce a decis să nu mai joace în acest an

Simona Halep a ieșit din spital, dar urmele lăsate de operația de rinoplastie sunt foarte vizibile. Sportiva din România are mai multe vânătăi la ochi, semn că încă nu s-a recuperat total. Problemele medicale, dar și cele din viața personală, au împins-o să ia o decizie radicală. Fostul număr unu mondial a anunțat că anul acesta nu va mai participa la niciun turneu.

Simona Halep și-a anunțat fanii, acum patru zile, că a suferit o intervenție chirurgială. A postat o fotografie de pe patul de spital, bandajată la nas, și a primit o mulțime de mesaje de încurajare. Sportiva a dezvăluit că avea probleme tot mai serioase cu respirația, așa că a decis să se lase pe mâna medicilor din România pentru o intervenție chirurgicală. A profitat de ocazie și „și-a desenat” și nasul.

După câteva ore a părăsit spitalul, dar urmele sunt încă vizibile. Jucătoarea a fost la cumpărături cu mama ei și a fost fotografiată de Cancan. La ochi are încă vânătăi, dar acest lucru era de așteptat în contextul operației de rinoplastie. Halep a încercat să mascheze aceste urme și a purtat o șapcă, dar nu a reușit să se ferească de „ochiul indiscret” al aparatului de fotografiat.

Simona Halep a decis, după această intervenție chirurgicală, să nu mai joace deloc în 2022, deși până la finalul anului mai sunt trei luni și jumătate, iar în luna noiembrie este programat și Turneul Campioanelor.

„Având probleme cu respirația de mulți ani, care s-au înrăutățit, am decis să urmez sfatul medicului și să fac operația necesară.

Nu am putut să o fac mai devreme pentru că nu am avut liberă o perioadă de trei luni pentru recuperare, pentru că tenisul a fost prioritatea în viața mea. Însă acum am simțit că e timpul potrivit să fac ceva pentru mine. De aceea am ales și operația estetică. Și pe aceea am vrut să o fac de multă vreme, pentru că nu îmi plăcea deloc nasul meu.

Am făcut-o și am rezolvat atât partea funcțională, cât și pe ea estetică. Sunt sigură că mulți mă înțelegeți.

Nu știu cât de lungă va fi perioada de recuperare, în acest moment nu mă gândesc la nimic altceva în afară de recuperare. Ceea ce este cert este că nu voi mai putea juca în acest an la niciun turneu.

Sezonul 2022 este încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin de evenimente. Ne vedem pe teren, 2023. Încă simt că mai am multe de dat pe terenul de tenis și mai am obiective de îndeplinit”, a scris Simona Halep, pe Instagram.