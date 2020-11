Vești proaste pentru Simona Halep. Ce se întâmplă cu Australian Open 2021

Simona Halep a terminat anul 2020 pe locul 2 WTA și a reușit să-și mai adauge trei titluri în palmares. Dar, per total, a fost un an mai degrabă dezamăgitor. În special din cauza eliminării foarte rapide de la Roland Garros. Mai ales în condițiile în care a sărit și US Open tocmai pentru a se pregăti mai bine pentru Paris. Astfel, într-un sezon serios afectat de pandemie, Simona a jucat doar două turnee de Grand Slam. Mai are și o semifinală la Australian Open 2020. Iar titlurile câștigate au fost la Dubai, turneu Premier, Praga, turneu International, și Roma, Premier 5.

Autoritățile statului Victoria vor amâne Australian Open pentru o săptămână sau două. Data inițial stabilită este 18 ianuarie

Pentru 2021, Simona Halep spera ca sezonul să revină cât mai aproape de normal. Și-a anunțat intenția de a participa la Australian Open 2021, dar organizatorii întâmpină ceva probleme. Autoritățile sanitare nu permit ca jucătorii să meargă la Melbourne încă din luna decembrie. Asta din cauza restricțiilor care au fost stabilite până la finalul anului. Iar dacă se merge din ianuarie, nu ar fi suficient timp pentru a organiza și un turneu pregătitor. Plus jucătorii să aibă și perioada de carantinare. Din acest motiv, este foarte probabil ca primul turneu de Grand Slam din 2021 să fie amânat. Data inițial stabilită este 18 ianuarie.

Martin Pakula, ministrul sporturilor în statul australian Victoria, spune că ar fi vorba de o amânare „mai degrabă scurtă”. De asemenea, anunță că regulile de carantinare a jucătorilor nu au fost încă stabilite. Nu se știe dacă se va face o bulă, ca la precedentele turnee majore din perioada pandemică. Este și varianta pe care Halep și-ar dori-o.