Vești proaste pentru românii săraci: ce se întâmplă cu măștile promise de Guvern. Nelu Tătaru a făcut anunțul

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat că va fi reevaluat contractul încheat cu firma care trebuie să livreze măştile pentru persoane defavorizate, din cauza faptului că „s-ar fi încălcat niște termeni“. Ancheta internă la Comisia de achiziţii din Ministerul Sănătăţi a început în cursul zilei de joi și s-a constatat că Naguma Medical Supply SRL a livrat 39 de milioane de măşti din cele peste 100 de milioane. Mai multe detalii, în continuare.

Șeful de la Sănătate a fost întrebat, fiind prezent la o emisiune telivizată, despre contractul pentru distribuirea măştilor pentru persoanele devaforizate și a explicat următoarele:

„După cum ştiţi, a fost o licitaţie contestată, s-a aşteptat un timp, vreo 60 de zile, până s-a încheiat contractul-cadru, 11 dintre cei 14 care corespundeau, s-a încheiat un contract subsecvent cu prima firmă, a fost contestat, am aşteptat la Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor, după ce s-a dat verdictul că se respinge contestaţia.

În a 10-a zi a fost contestat la Tribunal, a rămas în aşteptare s-a respins şi acolo. Am început şi am încheiat acel contract subsecvent, suntem în derularea lui, din informaţiile pe care le am de la comisia de achiziţie s-au livrat 39 de milioane de măşti“, a declarat Nelu Tătaru la TV.