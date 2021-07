Vești proaste despre Daniel Popovici la JO 2020. Ce s-a întâmplat în seriile de la 50 metri liber

Vești proaste despre Daniel Popovici la JO 2020. Înotătorul-minune al României a fost în atenția întregii lumi la acestă ediție a Olimpiadei. La doar 16 ani, bucureșteanul a dovedit că se poate confrunta cu cei mai tari specialiști ai probelor de liber ale înotului. A fost la un pas de medalie în cursa de 200 de metri și al 7-lea în finala celei de 100 de metri. În proba de 50 de metri liber, lucrurile n-au mai mers așa cum și-ar fi dorit David.

David Popovici a devenit un star la JO 2020. Pe bună dreptate, dacă ținem cont de vârsta lui – va împlini abia 17 ani în septembrie – și de performanțe. David a fost „la o unghie”, la propriu și la figurat, de medalia de bronz în cursa de 200 m liber. El a și motivat diferența de doar două sutimi de secundă ce l-a despărțit de locul 3 prin faptul că și-a ros unghiile în seara dinaintea cursei

Mi le-am ros, mi le rod de când sunt mic! Poate dacă lăsam o unghie, ajungeam locul 3. Dar nu mai contează, am venit aici setat să înot cât de bine pot eu, am și reușit, nu aș putea să fiu mai fericit. Să vedem ce o să-mi reproșeze antrenorul Adrian Rădulescu. Eu nu pot decât să mă bucur pentru tot ce am făcut! O să se bucure și el, sunt sigur. Scopul meu, inițial, nu a fost să iau o medalie, ci să câștig cât de multă experiență se poate”, a spus David Popovici pentru GSP.