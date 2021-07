Panică pentru o sportivă româncă la JO 2020. A leșinat imediat ce a terminat proba. Detalii de ultimă oră

Panică pentru o sportivă româncă la JO 2020. În această dimineață, echipajul de feminin de 8+1 al țării noastre a concurat în finala probei de la Tokio. Imediat după cursă, una dintre sportivele românce s-a prăbușit pe ponton, doborâtă de epuizare. În întrecerea câștigată de Canada, ambarcațiunea noastră s-a clasat pe ultimul loc, deși cu 2 zile în urmă reușiseră un nou record mondial.

Panică pentru o sportivă româncă la JO 2020. Echipajul bărcii de 8+1 alcătuit din Magdalena Rusu, Viviana Bejinariu, Georgiana Dedu, Maria Tivodariu, Ioana Vrînceanu, Amalia Bereş, Mădălina Bereş, Denisa Tîlvescu, Daniela Druncea a obținut doar locul șase în finala probei disputată astăzi, pe Sea Forest Waterway din Tokio. Și asta, deși, cu două zile în urmă, româncele stabiliseră în recalificări un nou record mondial și olimpic.

Cursa a fost câștigată de Canada, cu un timp mai slab cu peste 6 secunde decât recordul stabilit de românce. În schimb, echipajul nostru a terminat pe ultima poziție, un rezultat dezamăgitor pentru ambarcațiunea de la care se aștepata o medalie, chiar una de aur. A fost ultima cursă din concursul olimpic de canotaj. România a cucerit 3 medalii. România a obţinut trei medalii: una de aur (dublu vâsle feminin – Ancuţa Bodnar, Simona Radiş) şi două de argint (Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu şi Cosmin Pascari – patru rame masculin, respectiv Marius Cozmiuc, Ciprian Tudosă – dublu rame masculin).

Cursa bărcii de 8+1 s-a încheiat dramatic pentru una dintre componentele echipajului nostru. Denisa Tîlvescu (24 de ani) s-a prăbușit pe ponton, epuizată, se pare, de efortul depus, conform GSP. Medicii au intervenit imediat, aducând inclusiv un scaun cu rotile. Sportiva născută la Tg. Jiu, campioană mondială și multiplă campioană europeană, și-a revenit după câteva minute, dar va fi, cel mai probabil, supusă unor controale medicale. România a avut cea mai tânără barcă în concurs, dintre finaliste cursei de 8+1, cu o medie de vârstă de 24 de ani.

Nu știu ce ne-a lipsit. O să analizăm. Am plecat bine în cursă, cu încredere. Fiecare a dat tot ce a putut. Și noi suntem dezamăgite, am făcut două curse foarte bune, și în serii și în recalificări. Nu simt că am greșit undeva, dar atât s-a putut. Toată lumea a fost hotărâtă. Dar cum am fost noi, așa au fost toate bărcile. Este finală, fiecare vrea să arate ce poate”, a declarat pentru GSP, la finalul cursei, Georgiana Dedu, care, la 28 de ani, este veterana echipajului de 8+1.