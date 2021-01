Vești cumplite pentru Elena Udrea și Ioana Băsescu. DNA a făcut anunțul chiar azi

Procurorii DNA cer pedepse maxime de închisoare pentru Elena Udrea și Ioana Băsescu în dosarul finanțării campaniei fostului șef de stat Traian Băsescu.

Elena Udrea și Ioana Băsescu aștepată sentințele în dosarul campaniei lui Traian Băsescu. Procurorii DNA cer pedepse maxime

Procurorii anticorupție cer cel puțin 12 ani de închisoare pentru fostul ministru Elena Udrea, în dosarul finanțării ilegale a campaniei prezidențiale din 2009 a lui Traian Băsescu. DNA cere ca Udrea să primească pedepsele maxime prevăzute de lege pentru acuzațiile de spălare de bani și instigare la luare de mită pentru care a fost judecată plus un spor.

Procurorul spunea în fața judecătorului faptul că pe parcursul anchetei aceasta ar fi încercat să denatureze adevărul și să pună diverse obstacole. Cât despre celălalt nume sonor din dosar, Ioana Băsescu, în acest caz, procurorii au solicitat din partea judecătorului o pedeapsă la fel înclinată spre maximum, adică una care ar putea ajunge la 15 ani de închisoare pentru fapte de delapidare. Pe de altă parte, este vorba despre un dosar complex în care sunt implicate mai multe nume. Procurorii DNA au solicitat în cazul fostului președinte al Consiliului Județean din Tulcea o pedeapsă îndreptată spre mediu.

Elena Udrea, despre Traian Băsescu

„Nu am fost iubita președintelui Traian Băsescu. Eu sunt o persoană foarte glumeață. Nimeni nu-și dă seama cât de mult umor am și mă uit că de multe ori când fac o glumă oamenii se uită la mine și se gândesc ce aș fi vrut să zic. Eu am făcut o glumă pentru care am plătit scump când am zis că o să răspund dacă sunt iubita lui sau nu după 10 ani. Am apreciat ulterior că a fost atât de nepotrivit ce am zis, încât mi-a părut rău că am făcut gluma respectivă.

Traian Băsescu este cel mai important om din viața mea, după părinții mei, pentru că tot ce am realizat eu în cariera mea politică, am realizat datorită lui. Este cel mai important om din viața mea, dar relația a fost una de încredere, un parteneriat extraordinar. Sunt fericită că am avut ocazia să fiu discipolul lui, să cresc politic lângă el, dar asta a fost tot”, a lămurit Elena Udrea într-un interviu pentru ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.