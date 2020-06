Ce tarife are, de fapt, Ioana Băsescu la cabinetul notarial. Așa face bani fiica fostului președinte

Ioana Băsescu, fiica fostului președintre Traian Băsescu, are un cabinet notarial în București. Astfel, a ieșit la iveală ce tarife practică fiica fostului președinte la cabinetul notarial. Afacerea este situat în cartierul Primăverii.

Ce tarife practică Ioana Băsescu la cabinetul notarial. Câți bani face fiica fostului președinte

Fiica cea mare a lui Traian Băsescu lucrează de 13 ani ca notar public și îi merge din ce în ce mai bine, scrie impact.ro. Ioana Băsescu Pricop deține un cabinet notarial de top, amplasat pe șoseaua București-Ploiești. Din asta, fosta fiică a președintelui reușește să aibă câștiguri mai mult decât frumoase. Acestea depășesc 20.000 euro pe lună.

Cei care au călcat pragul biroului notarial al Ioanei Pricop au fost surprinși să constate că aceasta practică prețuri mici. “Face o mulțime de bani pentru că are prețuri foarte bune. Majoritatea constructorilor imobiliari din București lucrează cu ea pentru că are cel mai mic tarif din piață. În timp ce alte cabinete notariale încasează între 60000 și 7000 lei pentru un contract de vânzare cumpărare a unui apartament, la Ioana nu sare de 5000 lei. În plus, este serioasă, punctuală și întotdeauna se ține de cuvânt”, a mărturisit unul dintre clienții acesteia.

Ioana Băsescu și-a început cariera cu un cabinet la țară

Înainte de a-și deschide cabinetul notarial în București, Ioana Băsescu a avut un cabinet în comuna Păunești. Ioana Băsecu a susținut examenul pentru postul de notar în 2006 și a obținut nota 5,70 la proba teoretică și 9,35 la proba practică, acesta fiind motivul pentru care a fost repartizată la țară, în funcție de medie.

După câțiva ani, fiica fostului președinte a cerut Uniunii Naționale a Notarilor Publici transferul în Capitală. Imediat după obținerea transferului, Ioana Băsescu a deschis un notariat în vechiul conac al fermei Institutului Agronomic. Aici, afacerea a mers bine, iar cifra de afaceri s-a apropiat de aproape 1 milion de euro pe an. De curând, Ioana Băsescu și-a mutat afacerea într-o clădire selectă din cartierul Primăverii. În aceeași clădire de birouri își desfășoară activitatea și avocatul Radu Pricop, soțul Ioanei Băsescu.