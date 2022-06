Vești crunte pentru turișitii care merg pe litoral vara aceasta. Decizia luată de hotelieri îi va înfuria

Majoritatea românilor visează cu luni bune înainte de concediu la zilele petrecute pe litoral. Oamenii se gândesc în avans la vacanța la mare alături de familie sau prieteni. Cu toate că își pregătesc în detaliu rezervările pentru cazare și activitățile pe care urmează să le facă, socoteala nu se potrivește cu cea din târg. Din păcate, turiștii au parte de vești proaste pentru sezonul acesta estival. Ce decizie cruntă au luat hotelierii?

Majoritatea românilor își permit să meargă de două ori pe an în vacanță. Aceștia își aranjează din timp șederea la diverse hoteluri sau pensiuni la munte sau la mare.

Desigur că pentru mulți nu există concediu în sezonul cald fără să treacă măcar două zile pe litoralul românesc. Iată că pentru aceștia vin acum vești foarte proaste.

Hotelierii de la mare nu mai sunt dispuși să închirieze o cameră doar pentru două nopți și acelea în special în weekend. În modul acesta ei încearcă să îi convingă pe turiști să poposească mai multe zile acolo.

Oamenii sunt, însă, foarte iritați de strategia de marketing, spunând că patronii se gândesc doar la ofertele lor, nu și la posibilitățile unei familii modeste.

Cei care optează pentru cinci zile de vacanță la un hotel de patru stele din Mamaia achită peste 100 de lei pe noapte. Situația se schimbă mult atunci când ei se mulțumesc doar cu două nopți.

Cei care pot să se bucure de câteva clipe scurte de relaxare sunt nemulțumiți de o astfel de strategie care îi avantajează doar pe hotelieri. Oamenii se simt astfel constrânși, iar mulți se gândesc deja să nu mai aleagă litoralul în liberele din vară.

Turistă: “Practic te obligă să plătești o seară în plus. Mulți nu pot sta, vin pe weekend vineri, sâmbătă, iar pe duminică pleacă”.

Turist: “Poate cineva nu are bani, poate vrea să se distreze o seară, două…”.

Turist: “Nu-i corect. Păi de ce să iau trei nopți de cazare? Are rost? Poate vreau să vin numai o zi sau două”.